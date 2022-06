"Je me suis mis le vestiaire à dos", "on va les démolir"... Le top des déclas

" Je me suis mis le vestiaire à dos "

Le manager Christophe Urios est revenu sur la semaine spéciale des Girondins avant d'affronter le Racing en barrage. Ses piques en direction de Cameron Woki et Matthieu Jalibert les ont peut-être motivés, mais ils ont eu aussi des effets sur le groupe. "Je me suis mis le vestiaire à dos. C'est la première fois que ça m'arrive : tous contre moi pour aller à la guerre."

" On ne joue pas pour Christophe "

Après le coup de sifflet final, le demi d'ouverture Matthieu Jalibert a réagi sur cette polémique en confirmant les tensions dans le vestiaire bordelais entre le groupe et son manager : "Cette semaine, ça a été tendu. Vous l'avez vu, il y a eu des déclarations dans la presse de notre manager, des joueurs ciblés. J'ai juste envie de dire que nous, on ne joue pas pour Christophe. On est juste en mission pour les joueurs. On a des joueurs comme François (Trinh-Duc) ou Louis (Picamoles) qui vont finir leur carrière. Après tout ce qu'ils ont donné au rugby français, on a juste envie de les faire sortir par la grande porte, tout simplement. On a pris les choses en main, et aujourd'hui on a fait un grand match."

" J'ai des personnes à fort caractère et c'est très bien "

Forcément, le président de Bordeaux-Bègles Laurent Marti a tenu à relativiser cette affaire. Il la justifie en évoquant "des égos forts" : "A l'UBB nous avons des compétiteurs et je ne vais pas m'en plaindre. Que ce soit dans le staff ou dans le gruope de joueurs, j'ai des personnes à fort caractère. C'est très bien. Ce genre de sortie, c'est un peu la loi du genre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave."

" Depuis 2016 on n'arrive pas à franchir cette dernière marche pour soulever un trophée "

Capitaine historique du Racing 92, le centre Henry Chavancy a exprimé les maux de son équipe suite à la lourde défaite à Bordeaux. Il ne cachait pas sa déception : "La saison du Racing 92 est ratée. Quand on joue ici, on a toujours l'ambition de remporter un titre […] On n'arrive pas à franchir depuis 2016 cette dernière marche pour soulever un trophée."

" On va les démolir ! "

Le Rennes étudiants club a remporté le championnat de Fédérale 1, dimanche en finale face à Hyères-Carqueiranne-La Crau. Ce lundi, une vidéo a fuité sur les réseaux sociaux, celle du discours d'avant-match des Rennais dans le vestiaire. Avec un fond de musique celtique, les mots de l'entraîneur et des cadres du vestiaire vont droit au but !