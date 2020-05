"Je me suis endetté pour venir à Toulon"... Le top des déclas

" Je me suis endetté pour venir à Toulon "

Confiné comme le reste de son équipe des Toronto Wolfpack près de Manchester, le double champion du monde All Black est revenu sur ses années toulonnaises (2008-2010). "Je traversais une époque très difficile de ma vie, à l’époque où le RCT m’a recruté. Pour rebondir, je savais que je devais quitter l’Australie." Mais au moment où il a gagné la France, SBW était encore sous contrat en NRL. "Je devais aux Bulldogs de Sydney un million de dollars pour avoir brisé mon contrat. Les deux années au RCT m’ont donc servi à payer ma dette. Je ne me suis pas enrichi."

" C’est du passé. Je ne leur en veux plus. "

Huit mois après son départ polémique du Mondial japonais, Wesley Fofana est revenu pour Midi Olympique sur sa blessure que certains pensaient exagérée. "J’ai la réputation d’un joueur qui se gère, ça les a sûrement influencés. Très vite, ils (le staff du XV de France, ndlr) ont eu des doutes." Visiblement apaisé et se tournant vers sa fin de carrière avec Clermont, le centre n'en a plus après le staff médical des Bleus.

XV de France - Wesley Fofana à MarcoussisIcon Sport

" Personne ne croyait en nous "

Retraité des terrains depuis 2018, Vincent Clerc est revenu sur l'épopée du XV de France lors de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande. Notamment sur la défaite en poule face aux Tonga, qui avait plongé les Bleus dans le doute. La suite, on la connait.

" Je n'ai pas prévu d'arrêter ma carrière demain "

En fin de contrat avec Brive en juin prochain, Dan Malafosse ne sait pas encore de quoi son avenir rugbystique sera fait. "Est-ce que je veux rester ? Évidemment. Est-ce que je serai encore Briviste ? Ça, je ne sais pas... Mon souhait, c'est de jouer au rugby." À 28 ans et même s'il vient de lancer son entreprise, le deuxième ligne ne compte pas prendre sa retraite sportive de sitôt.

Top 14 - Dan Malafosse (Brive) contre le Stade françaisOther Agency

" Sans le confinement, ça ne serait peut-être jamais arrivé… "

Alors qu'il venait de prendre sa retraite professionnelle, Marc Andreu a annoncé qu'il allait effectuer une dernière pige à la Seyne-sur-Mer, en Fédérale 1, club présidé par Gaël Fickou. L'ailier international a raconté, dans un entretien accordé à Midi Olympique, comment s'était présenté cette proposition. "On faisait un apéro virtuel sur Houseparty avec plusieurs copains, dont Gaël. Au hasard de la discussion, quand il a appris que je rentrais sur Toulon, il m’a dit qu’il allait me rappeler, et c’est là qu’il m’a proposé de jouer à La Seyne. Voilà comment ça s’est passé !"