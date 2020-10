"Je crois que je n'ai même pas le téléphone de Franck Azéma"... Le top des déclas

" Si on ne se bat pas plus, on va aller en Pro D2 "

Christophe Laussucq avait la mine des mauvais jour après la défaite du SUA à Clermont samedi (31-12). Après le match, le manager agenais a souligné le manque d'implication de son équipe notamment sur la première période. "On n'a pas le choix, on n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus forts". De quoi peut-être créer une réaction d'orgueil chez son équipe avant un match très important à domicile face au Stade Français.

" J'ai cru qu'il allait creuser une tranchée ! "

Au lendemain de sa victoire et de sa réélection à la présidence de la FFR, Bernard Laporte a débrifé ce long épisode de campagne dans Midi Olympique. L'ancien sélectionneur est aussi revenu sur les moments de stress dans la semaine finale. "J'ai rassuré des gens de mon équipe qui, eux, stressaient. J'en revois encore un faire les cent pas dans mon bureau dans la semaine".

" Les gardes à vue l'ont peut-être aidé "

L'adversaire de Bernard Laporte, Florian Grill était lui forcément déçu après les résultats. Dans un entretien pour Midi Olympique, Florian Grill s'est exprimé sur l'épisode des gardes à vue du clan Laporte. Pour lui, ceci ne lui a pas apporté plus de vote. Florian Grill mentionne même le contraire. On ne connaîtra certainement jamais la réponse.

" Je crois que je n'ai même pas le téléphone de Franck Azéma "

Alors que des rumeurs envoyait le manager de Clermont Franck Azéma de retour à l'Usap, le président usapiste François Rivière a balayé d'un revers de la main cette hyphothèse dans un entretien à l'Indépedant. "La dernière fois que j’ai dû le voir, c’était à l’été 2019 quand il était venu saluer Arlettaz à Aimé-Giral". Une histoire qui selon le président relève "de l'ordre du fantasme".

" On est en train de calculer l’état de cessation de paiements "

En pleine crise due à la pandémie de Covid-19, le président du Stade Toulousain Didier Lacroix a tiré la sonnette d'alarme dans un entretien au Figaro. La situation de paiement des clubs devient de plus en plus compliquée selon lui. "À 5000 spectateurs, elle était très grave ; à 1000, elle est gravissime ; à huis clos, elle sera catastrophique…" prévient-il. Selon Lacroix, la situation de tout les clubs est donc très problématique. "On passerra Noël, mais après...".

" Notre credo, c'est chiant en l'air et costaud en bas "

C'est en ces mots que le troisième ligne carcassonnais Bakary Meité a résumé l'état d'esprit de son équipe après la victoire à Rouen (13-21). "On ne lâchera rien" a également prevenu l'ancien joueur du Stade Français, auteur d'une grosse performance.