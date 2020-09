"Je cherche du boulot"

Dans un entretien pour Midi Olympique, l'ancien pilier de Grenoble, David Kubriashvili, raconte son quotidien de rugbyman chômeur. "Je vis une situation que connaissent aujourd'hui beaucoup de joueurs restés sur le carreau après la crise sanitaire : je cherche du boulot... Je comptais sur mon agent pour m'aider. Mais au bout d'un moment, il a totalement disparu de la circulation... Il ne répondait plus au téléphone... Plus de nouvelle, rien... J'espère qu'il se porte bien..."

"On s’est menti"

Ce week-end, Clermont a perdu à Bayonne en encaissant un essai dans les dernières minutes. Au-delà du scénario, Franck Azéma s'est montré insatisfait de l'investissement de ses joueurs. "Ça fait six mois que nous sommes sevrés de rugby. S’il y a bien un domaine dans lequel tu dois rivaliser, c’est dans l’envie, dans l’enthousiasme. Je n’ai rien vu de bon dans ce sens-là ce soir. Aujourd’hui, on s’est menti."

Top 14 - Franck Azéma (Clermont)Icon Sport

"L'essentiel est là"

Opposé à des Brivistes accrocheurs, Bordeaux a souffert jusqu'à la fin du match, ne validant son succès que dans les ultimes secondes. Après la rencontre, Yann Lesgourgues s'est montré soulagé. "Victoire dans la douleur, oui ! Mais victoire quand-même. L'essentiel est là. On commence par une victoire, après il y a eu du bon, du bon moins bon. Ce match c'était un peu les montagnes russes."

"Ils n'ont rien fait mais ils se sont nourris de nos erreurs"

Surpris à domicile par le Stade Français, le Castres Olympique ne parvient pas à enchaîner après sa victoire à Agen le week-end dernier. Loïc Jacquet, le deuxième ligne castrais, ne comprend pas comment la victoire à pu échapper à son équipe. "Ils n'ont rien fait mais ils se sont nourris de nos erreurs. Il faudra nous expliquer les nouvelles règles dans les rucks, on est perdus même si on perd parce qu'on n'a pas été réalistes et que l'on a fait beaucoup trop de fautes."

"On peut être content de notre jeu"

Titulaire pour la première fois de la saison, l’arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos est revenu sur la victoire face à La Rochelle. "Offensivement, nous sommes bien. Nous avons bien travaillé, et nous avons vu de très bonnes choses par rapport à ce que nous avons mis en place cette semaine. Nous avons quand même marqué 40 points donc c’est positif mais on va aussi retenir que nous avons pris beaucoup de points de la part de l’adversaire mais on peut être content de notre jeu. "