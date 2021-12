Jauges dans les stades, Rory Arnold pourrait partir... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

Le nombre de spectateurs limité à 5000 dans les stades

Par l'intermédiaire de Jean Castex, le gouvernement a annoncé ce lundi soir la mise en place d'une jauge limitant le nombre de spectateurs à 5000 dans les enceintes sportives à partir du lundi 3 janvier prochain, et pour une durée d'au moins trois semaines. Cela afin de lutter contre l'actuelle propagation du Covid-19. Les stades de Top 14 et de Pro D2 ne pourront plus faire le plein. Pour le cas particulier de Paris La Défense Arena, antre du Racing 92 considérée comme un lieu clos, il se pourrait que l'enceinte ne puisse pas accueillir plus de 2000 fans.

Le passe vaccinal bientôt obligatoire pour pratiquer du rugby ou assister à des matchs

Ce lundi soir, le Premier Ministre, Jean Castex, a fait des annonces fortes qui concernent le sport français, et donc bien évidemment le rugby tricolore. Au-delà de la réinstauration de jauges, il sera obligatoire, à partir du 15 janvier, de posséder un Passe vaccinal pour entrer dans une enceinte sportive et donc assister à une rencontre. Concernant les joueurs, le Passe vaccinal sera également obligatoire pour tous les acteurs des championnats français. À partir du 15 janvier, tout joueur non-vacciné, professionnel ou pas, ne pourra plus pratiquer de rugby. Une problématique supplémentaire pour tous les clubs de l'Hexagone.

De nouvelles prolongations à venir à Toulouse, Rory Arnold pourrait partir

Après avoir prolongé sur le long terme ses trois Bleus Antoine Dupont, Julien Marchand et Cyril Baille, le Stade toulousain prépare clairement l'avenir. Le club se montre actif afin de prolonger de nouveaux cadres. Selon nos information, les discussions ont avancé avec le troisième ligne François Cros (27 ans ; 11 sélections) et l’ouvreur Romain Ntamack (22 ans ; 23 sélections), qui veulent continuer leur carrière à Toulouse. Le staff considère aussi le talonneur Peato Mauvaka (24 ans ; 9 sélections) et l’arrière Thomas Ramos (26 ans ; 14 sélections) comme des priorités. Tous sont engagés jusqu’en 2023. Par ailleurs, le deuxième ligne australien Richie Arnold (31 ans) est sur le point de parapher un nouveau contrat en faveur des Rouge et Noir. Son jumeau Rory (29 sélections) est de son côté en pleine réflexion et pourrait envisager un départ à l’issue de l’exercice en cours. Son retour en équipe nationale, lors de la dernière tournée d’automne, l’inciterait à se donner toutes les chances de disputer le Mondial 2023.

Bleuets : le stage préparatoire au Tournoi des 6 Nations annulé

Le stage préparatoire des Bleuets, prévu à Rome du 2 au 12 janvier, a été annulé pour raisons sanitaires. Le match contre l'équipe d'Italie est aussi annulé. Une annonce a été faite ce lundi via un communiqué de la Fédération française de Rugby. Ce stage devait réunir pas moins de 60 joueurs, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Finalement, c'est un groupe réduit de 26 joueurs qui aura l'occasion de partager quelques entraînements avec le XV de France du 24 au 30 janvier, avant d'entamer son Tournoi des 6 Nations, le 4 février à Mont-de-Marsan, face à l'Italie.

Toulon et Brive font dons des repas prévus pour le "Boxing Day" aux Restos du Coeur

En raison du report de plusieurs rencontres du "Boxing Day" 2021, parmi lesquelles Toulon - Bordeaux-Bègles et Brive - Clermont, le RCT et le CAB ont décidé de donner les repas initialement prévus dans le cadre des matchs aux Restos du Coeur, comme ils l'ont annoncé ce lundi sur leurs réseaux sociaux. Toulon a ainsi fait don de 1 100 repas prévus pour la rencontre, tandis que le club corrézien en a offert 1 000.