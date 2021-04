Jantjies à Pau, Valence-Romans - Grenoble reporté...ce qu'il ne fallait louper ce mardi

Pau : le Springbok Elton Jantjies pour finir la saison

La Section paloise n’avait plus beaucoup de solution au poste d’ouvreur avec la blessure récente de son maître à jouer Antoine Hastoy, blessé face à Castres, et celle de Mike Harris, indisponible depuis le mois de janvier. Thibault Debaes, seulement âgé de 19 ans, est actuellement le dernier spécialiste du poste disponible. Le club béarnais vient de frapper un grand coup en annonçant l’arrivée de l’ouvreur international sud-africain Elton Jantjies (30 ans, 37 sélections), champion du monde en 2019, qui sera dans le Béarn, dès la semaine prochaine.

Valence-Romans - Grenoble reporté à dimanche

Les cas suspicieux de Covid-19 grenoblois se sont révélé positifs. La LNR a déclaré hier que le match entre Valence-Romans et Grenoble initialement prévu ce vendredi à 19h, est reporté au dimanche 18 avril à 15h.

Gregor Townsend dans le staff des Lions Britanniques

Warren Gatland a dévoilé mardi, la composition de son staff pour la tournée prévue cet été en Afrique du Sud, avec trois test-matchs au programme contre les champions du monde Springboks les 24 et 31 juillet, puis le 7 août. Comme cela était fortement pressenti ces derniers jours, le sélectionneur de l'Ecosse Gregor Townsend, qui a séduit Gatland lors du dernier Tournoi des 6 Nations, fait partie de l'encadrement. Il sera en charge de l'attaque. Un autre membre du staff du XV du Chardon sera du voyage, à savoir Steve Tandy qui s'occupera de la défense. L'entraîneur adjoint du Leinster Robin McBryde sera responsable des avants tandis que l'ancien ouvreur international gallois Neil Jenkins se chargera du jeu au pied, comme cela avait déjà été le cas en 2009.

Provence Rugby mis en demeure

Après sa victoire face à Grenoble (32-20), le club de Provence Rugby vient d'être mis en demeure pour cause de non-respect de la règle du huis clos. En effet, une centaine de spectateurs était présente lors de la rencontre. Les dirigeants ont été entendus lundi et la police a mis en demeure le club pour ouverture illicite d’un établissement recevant du public, avec risque de fermeture si le club réitérait les faits, précise la source policière. Une mise en demeure très rare pour un club de sport professionnel depuis que les jauges sont drastiquement limitées aux fonctions essentielles à la tenue des matches.

Une Premiership à 14 ?

Selon la presse anglaise, le championnat de Premiership devrait passer à treize ou quatorze équipes et les relégations être gelées pour les quatre prochaines années, afin de mieux protéger les clubs de la crise financière actuellement traversée. En clair, les Saracens (champions d'Angleterre en 2015, 2016, 2018 et 2019, puis champions d'Europe en 2016, 2017 et 2019), qui avaient été relégués administrativement cette saison à cause d'un dépassement du Salary Cap, pourraient être réintégrés au championnat de Premiership. Mais l'extension à un quatorzième club est aussi clairement une porte ouverte aux Ealing Trailfinders, qui ne cachent pas leurs grandes ambitions ces dernières années.