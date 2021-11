Les Bleus avec l'équipe "type" contre la Géorgie ?

Alors qu'il avait été question que le staff tricolore fasse tourner son effectif pour le match face aux Géorgiens, l'entraînement du jour laisse plutôt croire que Fabien Galthié reconduira à Bordeaux son équipe dite "type". Il semblerait que Matthieu Jalibert et Romain Ntamack soient une nouvelle fois reconduits dans la configuration "10-12" que l'on put découvrir le week-end dernier, face à l'Argentine. Si l'on en croit le jeu des chasubles à l'entraînement, ces deux-là devraient être accompagnés dans la ligne de trois-quarts par Melvyn Jaminet à l'arrière, Gaël Fickou en position de deuxième centre et Antoine Dupont, évidemment, au poste de demi de mêlée.

Smith de retour avec els Blacks

Du changement dans le groupe Néo-Zélandais ! Le demi de mêlée des All Blacks Aaron Smith est de retour avec la sélection. Alors qu'il avait décidé de ne pas faire la tournée d'automne pour rester auprès de sa femme, le joueur des Highlanders (32 ans, 101 sélections) a finalement changé d'avis. Il intégrera le groupe en milieu de semaine et postule pour le match face à l'Irlande. Son choix a certainement été motivé par la blessure de Brad Weber d'entrée de match en Italie (fracture du nez). Alors qu'il reste TJ Perenara et Finlay Christie dans le groupe, Smith apportera sa grosse expérience. Il devrait donc bien être présent pour le match face aux Bleus, dans un peu plus d'une semaine.

Du changement chez les Barbarians

Réunis depuis ce midi à Lyon pour préparer leur rencontre de samedi contre les Tonga, les Barbarians ont déploré 4 nouveaux forfaits : le briviste Saïd Hirèche, le Palois Jordan Joseph et les piliers Arthur Joly et Emerick Setiano. Pour les remplacer le staff a fait appel aux troisième ligne Lucas Bachelier (Perpignan) et Esteban Abadie (Brive), ainsi qu'aux première ligne de Pau Nicolas Corato et Kevin Yaméogo.

Matu'u arrive à Brive !

En recherche d'un joker médical après la blessure de Florian Dufour, le CA Brive a trouvé son bonheur en la personne de Motu Matu'u. Le talonneur samoan intègre le groupe corrézien avec effet immédiat. Joueur de La Rochelle depuis aoüt 2021, il a disputé quatre rencontres de Top 14 en tant que remplaçant. C'est donc un bon renfort pour le pack du CAB.

La composition de l'Afrique du Sud

Le sélectionneur springbok Jacques Nienaber a apporté mardi trois changements dans le XV d'Afrique du Sud pour affronter l'Ecosse samedi à Murrayfield, par rapport à celui vainqueur des Gallois: l'arrière Willie Le Roux, l'ouvreur Elton Jantjies et le deuxième ligne Franco Mostert intègrent l'équipe.

L'équipe d'Afrique du Sud contre l'Ecosse : Le Roux - Kriel, Am, de Allende, Mapimpi - (o) E. Jantjies, (m) H. Jantjies - Smith, Vermeulen, Kolisi (cap.) - Mostert, Etzebeth - Nyakane, Mbonambi, Nche

Remplaçants : Marx, Kitshoff, Koch, de Jager, Wiese, Reinach, Pollard, Steyn