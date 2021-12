Jalibert absent deux semaines, Pollard quitte le MHR... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi !

Pollard quittera Montpellier pour Leicester à l'issue de la saison

Montpellier vient d'officialiser le départ de son demi d'ouverture Handré Pollard. Comme évoqué il y a plusieurs jours, à la fin de la saison le Sud-Africain quittera le club héraultais pour rejoindre l'effectif du Leicester. Après trois saisons en France, le numéro dix se lance donc un nouveau défi dans le championnat anglais.

Jalibert, Diaby et Cazeaux indisponibles pour l'UBB

Avant la campagne européenne de l'Union Bordeaux-Bègles, un point médical a été fait en conférence de presse ce mardi. Christophe Urios a confirmé que Matthieu Jalibert sera absent deux semaines à cause d'une déchirure au quadriceps. Touché aux ischios-jambiers, Mahamadou Diaby est indisponible six semaines. Cyril Cazeaux a été opéré du poignet et sera out deux mois.

Champions Cup : les Scarlets déclarent forfait face aux Bears de Bristol

La rencontre entre les Scarlets et les Bears de Bristol ne se jouera pas ce samedi. Avec plusieurs cas de covid détectés dans leur effectif ces dernières semaines, les Gallois se trouvent fortement diminués et préfèrent déclarer forfait. Au vu de l'impossibilité de report du match, Bristol est considéré vainqueur sur tapis vert sur un score de 28-0.

La Fédération Française de Rugby à XIII retire la licence de Ludovic Radosavljevic

L'ancien demi de mêlée de Provence Rugby, Ludovic Radosavljevic, était en passe de rebondir dans le rugby à XIII après avoir été licencié pour des injures racistes. La Fédération Française de Rugby à XIII avait rapidement suspendu sa licence. À l’issue d’un débat le 6 décembre dernier, elle a décidé de retirer la licence du joueur. Dans un communiqué l'instance directrice a précisé "qu’après le 25 avril 2022, la Fédération recevra favorablement une nouvelle demande de licence en faveur de Ludovic Radosavljevic, sous réserve, bien sûr, qu’aucun fait nouveau ne soit survenu d’ici là."

Belleau s'engage pour trois saisons avec l'ASM

L'ouvreur international Anthony Belleau (25 ans, 12 sélections) quitte Toulon pour l'ASM, qu'il rejoindra l'été prochain. Il s'est engagé pour trois saisons, jusqu'en juin 2025 plus précisément, rejetant au passage les offres de prolongation de son club ainsi que les propositions émanant de Montpellier. Le club auvergnat l'a annoncé ce mardi matin sur son compte Twitter.