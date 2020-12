"J’ai pensé arrêter le rugby"… Le Top des déclas

" J’ai pensé arrêter "

Le talonneur Jean-Charles Orioli a disputé ce jeudi sur la pelouse de Colomiers, son premier match sous les couleurs grenobloises. Après avoir traversé une période de chômage il y a quelques semaines, l’ancien toulonnais retrouve goût au rugby.

"Oui j’ai pensé tourner la page mais après, Grenoble est arrivé avec un beau projet et ça m’a permis de me relancer. C’est vrai que j’ai pensé arrêter. C’était assez compliqué à vivre même si on sait que le rugby reste une bulle et qu’un jour ça va se terminer."

" Le tirage au sort est le point de départ de France 2023 "

Ce lundi a eu lieu le tirage au sort des Poules de la Coupe du monde 2023. Les Bleus seront dans la Poule A, en compagnie de la Nouvelle-Zélande et de l’Italie. Deux jours avant l’évènement, Bernard Laporte s’est exprimé sur ce tirage au sort, souvent le moment qui lance la compétition.

"Quand on est passionné de rugby, de ce jeu et de terrain, on est impatient de connaître les futurs adversaires de l’équipe de France. Le tirage au sort, c’est l’acte fondateur. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées autour de la Coupe du monde mais sportivement, cela marque le début de la compétition."

Bill Beaumont, président de World Rugby et Bernard Laporte, président de la FFR, lors de l'attribution du Mondial 2023 à la France, le 15 novembre 2017, à LondresGetty Images

" “ C’est le premier triplé de ma vie ! "

Lyon s’est largement imposé 55-10 ce dimanche face à Gloucester. Durant cette rencontre, l’ailier lyonnais Xavier Mignot a inscrit un triplé, un moment particulier pour lui comme il l’a expliqué en conférence de presse.

"Je ne retiens pas une action en particulier de mon match, je savoure tout (rires). J’avais déjà inscrit des doublés en Top 14 mais de triplé, jamais, de toute ma vie… C’est une grande première, et ça me fait forcément plaisir."

Xavier Mignot dans l'en-but pour un nouvel essai (Lyon)Icon Sport

" Le rugby à XIII est enfin prêt au changement "

Élu ce samedi à la tête de la fédération française de rugby à XIII, Luc Lacoste était forcément heureux de ce dénouement dans les colonnes de Midi Olympique. Le Bordelais en est certain, ce choix démontre une chose : "Ce que l’on peut déduire de ces résultats, là ou certains disaient que ce sport était voué à ne jamais changer ou presque, c’est que le monde du rugby à XIII est enfin prêt à bouger, à se renouveler, et à s’ouvrir au changement tout simplement."

" Je pensais que l’arbitre ne m’avait pas vu "

Lors de la victoire toulousaine en Ulster ce vendredi, Maxime Médard a écopé d’un carton jaune après avoir ralenti volontairement le ballon suite à une percée de Jacob Stockdale. À la fin de la rencontre, l’arrière international est revenu sur cette action, avec quelque peu de second degré.

"C’était soit le carton, soit l’essai… Je pensais pourtant que l’arbitre ne m’avait pas vu et que ça allait passer (rires). Je n’avais pas la main sur le ballon mais sur le maillot et je le ramenais."