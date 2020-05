Street, O'Toole, Knight... Qui sera le pilier droit international de demain ?

Marcus Street (21 ans, Exeter)

Il joue dans un club qui réussi de grosses performance depuis plusieurs saisons maintenant, il s'agit d'Exeter en Angleterre en Premiership. Cette province anglaise contient des joueurs d'expériences, mais aussi des jeunes qui montent en puissance, c'est le cas de Marcus Street qui colle parfaitement au club. D'ailleurs, ses performances l'ont récompensé, il a participé à dix-sept rencontres dont cinq en Champions Cup. Ce genre d'expérience lui permet de sauter dans le grand bain, on se frottant aux meilleurs piliers d'europe. À tout juste 21 ans, un bel avenir se profile pour lui.

Marcus StreetOther Agency

Ciaran Knight (22 ans, Gloucester)

Redoutable pilier droit malgré son jeune âge, il travaille dur pour gagner en temps de jeu. On a pu le voir à six reprises cette saison en Premiership, mais aussi dans deux rencontres en Champions Cup et trois en Premiership Cup. Il a d'ailleurs participé en toute fin de rencontre au match contre le Stade Toulousain à Ernest Wallon (35-14 pour Toulouse). Il était présent à la victoire du Tournoi 6 Nations des moins 20 ans avec le XV de la Rose. Il a aussi participé à deux éditions de la Coupe du monde U20 dont celle de 2018 face aux Bleuets en finale.

Ciaran KnightOther Agency

Tom O'Toole (21 ans, Ulster)

Il a débuté avec l'équipe première de la province irlandaise le 6 avril 2018 en Pro 14 contre Edimbourg. Depuis son staff l'utilise et l'intègre sans griller les étapes dans l'équipe. D'ailleurs pour cette saison, il a signé son premier contrat pro avec le club. Il trace son chemin, il a joué pas moins de vingt rencontres cette saison dont les six matchs de poule en Champions Cup. En affrontant des équipes comme Clermont en Coupe d'Europe, le jeune homme prend place au poste de pilier droit.

Tom O'Toole - UlsterIcon Sport