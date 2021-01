Italie-France maintenu, des nouveaux cas de Covid à La Rochelle… Les 5 infos de ce mardi

Le match France – Italie confirmé par Maracineanu

Ce mardi matin, une réunion a eu lieu entre le ministère de tutelle et la FFR afin d’évoquer le prochain tournoi des VI Nations et notamment le protocole sanitaire envisagé. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé que le premier match du XV de France face à l’Italie était maintenu. La ministre a néanmoins exigé plus de garanties sanitaires pour les déplacements des Bleus en Irlande et en Angleterre, deux pays où l’épidémie et notamment le nouveau variant circule davantage.

Le calendrier du Top 14 chamboulé

La suspension de la coupe d’Europe aura au moins le mérite de faire des heureux. La LNR a annoncé avoir reprogrammé des matchs en retard. La Ligue a également profité de ce vide pour insérer la 19e journée, initialement prévue le week-end du 20 mars au week-end du 23 janvier, supprimant ainsi un doublon prévu pendant le Tournoi des VI Nations. Les clubs bénéficieront de leurs internationaux pour cette 19e journée. La LNR en a également profité pour reprogrammer les différentes rencontres en retard lors des week-end du 6 février ainsi que du 27 février.

15 nouveaux cas de Covid-19 à La Rochelle

Alors que son match face au Racing 92 avait été annulé ce week-end, 15 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés après un dépistage massif réalisé au sein du club. 5 cas détectés le sont au sein du groupe professionnel et les 10 autres le sont au sein du groupe espoir. Par conséquent, le centre d’entraînement ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre et les joueurs sont à l’isolement. Le club qui est désormais dauphin du Stade toulousain n’était pas concerné par les reports de matchs dévoilés par la LNR pour ce week-end.

Lucas Rey prolonge à la Section Paloise

Promu capitaine depuis la blessure de Martin Puech, le talonneur Lucas Rey a prolongé son contrat pour deux supplémentaires avec Pau. Le jeune talonneur, qui a déjà porté le maillot de l’équipe professionnelle à 90 reprises, dont 68 fois en Top 14, est maintenant lié à la Section jusqu’en 2023. Lucas Rey avait pris sa première licence au club en 2004 et continue donc son aventure dans le Béarn.

Tomas Francis prend la direction des Ospreys

Tomas Francis a signé aux Ospreys. L’actuel joueur d’Exeter débutera son aventure au Pays de Galles au début de la saison 2021 – 2022. Le pilier international gallois (52 sélections) quitte l’Angleterre où il a été sacré champion d’Angleterre et d’Europe la saison passée avec les Chiefs, pour rejoindre son pays natal, et ainsi être toujours sélectionnable avec le XV du Poireau. Le club gallois est actuellement 3 de la Conférence A de Pro 14.