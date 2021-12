Dans cette "Dream Team", on retrouve cinq Springboks (Marx, Etzebeth, Kolisi, Mapimpi et Am), et "seulement" trois All Blacks (Savea, Barrett et Jordan). Au total, onze joueurs évoluent dans les nations de l'Hémisphère Sud, les cinq joueurs européens sont donc Antoine Dupont, le pilier irlandais Tadhg Furlong, le pilier gallois Wyn Jones, le deuxième ligne anglais Maro Itoje et l'arrière écossais, Stuart Hogg.

La Dream Team de l'année 2021 selon World Rugby :

1. Wyn Jones (pays de Galles)

2. Malcolm Marx (Afrique du Sud)

3. Tadhg Furlong (Irlande)

4. Maro Itoje (Angleterre)

5. Eben Etzebeth (Afrique du Sud)

6. Siya Kolisi (Afrique du Sud)

7. Michael Hooper (Australie)

8. Ardie Savea (Nouvelle-Zélande)

9. Antoine Dupont (France)

10. Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande)

11. Makazole Mapimpi (Afrique du Sud)

12. Samu Kerevi (Australie)

13. Lukhanyo Am (Afrique du Sud)

14. Will Jordan (Nouvelle-Zélande)

15. Stuart Hogg (Écosse)