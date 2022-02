Dimanche au coup de sifflet final les Géorgiens n'ont pas levé les bras, une première depuis le 19 mars 2017 et une défaite (8-7) en terre roumaine. Depuis cette défaite contre la Roumanie, la Géorgie avait enchaîné vingt victoires dans l'antichambre du Tournoi des 6 Nations. Mais cette série vieille de cinq ans vient donc de prendre fin face à une valeureuse équipe portugaise qui a forcé le destin sur la pelouse du stade Mikhaïl-Meskhi de Tbilisi. En faisant la course en tête, Samuel Marquès et ses coéquipiers menaient même 18-25 à l'heure de jeu mais ils ont fini par rompre sous la puissance géorgienne (66e, 25-25), les deux équipes sont alors dos-à-dos et le resteront jusqu'à la fin de la rencontre.

Les Lelos privés de Grand Chelem

Ce match nul n'arrange pas les affaires de la Géorgie qui ne peut donc plus viser le Grand Chelem, une première depuis 2017 également. De l'autre côté, c'est une belle performance pour les Lusitaniens qui confirment les progrès de la nation lors des dernières années. La sélection portugaises comportent de nombreux joueurs connus dans l'Hexagone comme Steevy Cerqueira (Brive), Vincent Pinto (Pau) mais aussi l'ancien demi de mêlée du Stade toulousain Samuel Marquès, auteur de dix points contre la Géorgie le joueur de Carcassonne a été l'un des facteurs X de son équipe.

Ce match nul du favori profite à l'Espagne qui se retrouve en tête du classement après sa victoire contre les Pays-Bas (43-0) lors de la première journée. Une équipe des Pays-Bas qui devrait également souffrir lors de la prochaine journée avec la réception des Lelos qui voudront sans doute se relancer. De son côté le Portugal tentera de confirmer sa bonne performance en se déplaçant en Roumanie.

Le programme complet de la 2e journée :