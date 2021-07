Enfin, on peut noter la présence de la pépite anglaise Marcus Smith à l'ouverture. Le joueur des Harlequins fêtera donc sa première sélection avec les Lions britanniques et irlandais et formera la charnière avec l'Ecossais Ali Price.

Le XV des Lions : 15. Stuart Hogg (cap.) ; 14. Josh Adams, 13. Elliot Daly, 12. Robbie Henshaw, 11. Duhan van der Merwe ; 10. Marcus Smith, 9. Ali Price ; 7. Hamish Watson, 8. Jack Conan, 6. Tadhg Beirne ; 5. Jonny Hill, 4. Adam Beard ; 3. Tadhg Furlong, 2. Luke Cowan-Dickie, 1. Rory Sutherland.

Remplaçants : 16. Jamie George, 17. Mako Vunipola, 18. Zander Fagerson, 19. Alun Wyn Jones, 20. Sam Simmonds, 21. Gareth Davies, 22. Chris Harris, 23. Louis Rees-Zammit.