Dans la foulée, la fédération sud-africaine de rugby a par ailleurs révélé la détection de 10 cas positifs supplémentaires parmi les joueurs et le staff des Springboks, dont le sélectionneur Jacques Nienaber, le deuxième-ligne Marvin Orie, le centre Frans Steyn, le demi d'ouverture Handre Pollard et le pilier Frans Malherbe. Lundi, un premier cas avait été détecté, avec le deuxième ligne Lood de Jager testé positif. L'ensemble des joueurs avaient été placés en isolement préventif et l'entraînement avait été suspendu.

La Géorgie ayant également enregistré quatre cas positifs au coronavirus dans son effectif, la tenue du test-match entre les deux équipes est "en question". "Ces résultats positifs sont un vrai revers et ont souligné le danger de transmissibilité du variant Delta", a déclaré le directeur général de la fédération sud-africaine, Jurie Roux. Les Lions effectuent une tournée de huit matches en Afrique du Sud, qui est censée se conclure par trois tests contre les Springboks, champions du monde.

Le match des Lions contre les Sharks, prévu mercredi à Johannesburg, est pour l'instant maintenu. Johannesburg et Pretoria, qui acueillent les matchs de la tournée, sont situées dans la province de Gauteng, l'épicentre de la troisième vague de coronavirus en Afrique du Sud. En fin de journée lundi, 2.075.409 cas et 62.171 décès avaient été enregistrés dans le pays africain le plus touché par la pandémie.