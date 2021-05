Kyle Sinckler avait été de la partie en 2017 lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Nouvelle-Zélande. "Dans un an ou deux, je regarderai en arrière et tout aura du sens, mais pour l'instant, ça n'en a pas", a-t-il déclaré, visiblement très peiné. Le joueur de 28 ans ne souhaite en tout cas pas se morfondre : "J'ai tellement de colère en moi en ce moment. Mais je l'utilise de manière positive, de manière à aider l'équipe." C'est d'ailleurs ce que le rugueux pilier a fait lors du derby face à Bath, puisqu'il a même été élu homme du match.