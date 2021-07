Les Lions "sont prêts", promet Henshaw

"Nous sommes tout à fait prêts. On a effectué beaucoup de travail de contact et on a joué quelques matches ici, en Afrique du Sud. Ce n'était pas toujours facile face à des adversaires coriaces et solides", a expliqué Henshaw.

"On est prêts: on s'attend à un véritable combat, compliqué devant et la bataille pour la ligne d'avantage sera énorme. On va avoir des gars solides, costauds, qui vont nous foncer dessus dès le coup d'envoi. Les Springboks seront bien préparés et il y aura une énorme intensité", a également ajouté l'international irlandais (28 ans, 52 sélections).

Henshaw, qui participe à sa première tournée des Lions britanniques et irlandais, sera associé au centre à l'Anglais Elliot Daly pour affronter la paire championne du monde, formée par Damian de Allende et Lukhanyo Am.

"J'ai joué contre Damian quatre ou cinq fois en Pro 14 cette saison. Mais, cette fois, c'est un autre niveau. Ca va être un test énorme. Mais je parlerais avec lui après le match, comme d'habitude. Damian est un super joueur et une très bonne personne", a estimé le joueur du Leinster.

Les Springboks, champions du monde en titre, reçoivent les Lions, sélection quadriennale des meilleurs joueurs écossais, irlandais, gallois et anglais, pour trois matches, les 24 et 31 juillet puis le 7 août.