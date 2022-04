Le talonneur irlandais Sean Cronin raccrochera les crampons à la fin de la saison

Le Leinster vient de communiquer sur le départ à la retraite de l'emblématique Sean Cronin. Après 10 ans avec la province du Leinster, l'irlandais aura remporté six titres de Pro12/ Pro 14 mais également 2 Champions Cup et 1 Challenge Cup. Le natif de Limerick, sélectionné à 72 reprises a pris part à deux Coupes du monde et a remporté à 3 reprises le Tournoi des Six Nations. Passé par le Munster, le Connacht puis le Leinster, Sean Cronin tirera sa révérence en fin de saison.