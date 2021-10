L'Irlande rappelle Zebo pour les test-matches de novembre

Zebo, 31 ans, a quitté le Racing 92 au début de la campagne européenne de cet automne pour retrouver la province irlandaise du Munster, avec laquelle il avait évolué de 2010 à 2018. Il avait participé à la dernière phase finale du Top 14 avec le club parisien.

La 35e et dernière cape internationale de Zebo remonte à 2017, avant son départ du Munster vers le Racing 92 en 2018 qui l'a exclu de fait de la sélection irlandaise, en raison de son exil sur le continent. Par ailleurs, l'ouvreur et capitaine Johnny Sexton (36 ans), qui avait aussi manqué les victoires sur le Japon et les Etats-Unis en juillet, va aussi faire son retour. Il devrait signer sa 100e sélection dès le 6 novembre contre les Japonais.

Le groupe des 38 joueurs irlandais pour les test-matches de novembre:

Programme (tous les matchs à Lansdowne Road, Dublin)

6 novembre: Irlande - Japon (14h00 françaises)

13 novembre: Irlande - Nouvelle-Zélande (16h15 françaises)

21 novembre: Irlande - Argentine (15h15 françaises)