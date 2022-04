L'Irlande en tournée chez les All Blacks en juillet

Le XV du Trèfle a battu les All Blacks à trois reprises lors de leurs cinq dernières rencontres (dont une victoire 29-20 à Dublin en novembre), mais il a perdu les douze tests qu'il a déjà joués en Nouvelle-Zélande.

Outre ces trois rencontres face à l'Irlande, les All Blacks disputeront aussi à domicile trois rencontres du Rugby Championship en 2022 : le 27 août à Christchurch, puis le 3 septembre à Hamilton, les deux fois contre les Pumas argentins, puis le 24 septembre à Auckland contre l'Australie.

Ce duel entre Wallabies et All Blacks interviendra une semaine après la première rencontre à Brisbane entre les deux équipes dans le cadre de la Bledisloe Cup, une prestigieuse compétition annuelle opposant les deux rivaux, réduite cette année en raison de la pandémie à deux matchs au lieu de trois.

Le programme des Black Ferns

New Zealand Rugby a également annoncé l'organisation d'un tournoi féminin face à l'Australie, au Canada et aux Etats-Unis au mois de juin, quatre mois avant que le pays n'accueille la Coupe du monde féminine. Mark Robinson, président général de New Zeland Rugby s'est d'ailleurs réjouit du calendrier international des Néo-Zélandaises en vue de la Coupe du monde 2021 (qui se jouera à l'automne 2022) : "Cela fait longtemps que les Black Ferns n'ont pas joué de tests, cela donne aux Néo-Zélandais l'occasion de s'enthousiasmer pour le rugby féminin dans la perspective de la Coupe du monde de rugby et de soutenir leur équipe."