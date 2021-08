En effet, suite à la victoire contre le Danemark, la rencontre entre le Japon et l'Australie était décisive et décidait du sort des Bleus. Mais la victoire des Japonais (53-57) a véritablement stoppé tout espoir français. Au nombre d'essais inscrits (151 pour la France et 156 pour l'Australie), l'équipe de France est éliminée de la compétition. Elle pourra néanmoins aller chercher une cinquième place, synonyme de son meilleur classement obtenu aux jeux Paralympiques (8e à Londres en 2012 et 7e à Rio en 2016). Quoiqu'il en soit, ce fut un très beau parcours de la part des Bleus, au sein d'une poule extrêmement relevé. Ils auront porté fièrement les couleurs tricolores !