Les jeux Paralympiques de Tokyo ouvrent ses portes et l'équipe de France de rugby fauteuil ouvre le bal en affrontant le Japon, pays hôte (à 13 heures). Pour rappel, c'est une discipline qui se dispute sur un terrain de basket, avec un ballon de volley, à quatre contre quatre. Le chronomètre est sur pause dès lors qu’il y a un arrêt de jeu. A l'instar du rugby, l'objectif est de passer la ligne de but, située à chaque extrémité, en possession du ballon. Le match est divisé en quatre quart-temps de huit minutes de temps de jeu effectif. En cas d’égalité, des prolongations de trois minutes sont jouées jusqu’à ce qu’une équipe marque. Le contact entre fauteuils étant autorisés, on assiste parfois à des contacts très virulents.

Les chances de médaille

Après une première participation à Londres en 2012 qui s'est conclu par une dernière place au classement puis une septième place à Rio en 2016, la France vise cette fois-ci la médaille olympique "Les joueurs ont adhéré au projet, se réjouit le sélectionneur trciolore. Ils sont tous amateurs. Beaucoup travaillent à côté. Ils s'arrangent pour s'entraîner tous les jours, comme un sportif de haut-niveau. Ils doivent concilier le travail, la vie de famille et les exigences du sport de haut niveau". Sixième nation mondiale, l'équipe de France de rugby fauteuil a réalisé une superbe préparation. Les hommes d'Olivier Cusin ont créé la surprise face à la Grande-Bretagne puisque ce n'était pas arrivé depuis dix ans. En poule, la France retrouvera donc le Japon, champion du monde en titre mais aussi l'Australie, double-championne paralympiques et les vice-champions d'Europe à savoir le Danemark. Ce ne sera pas tâche facile mais l'objectif est avant tout de prendre du plaisir et de faire mieux que les éditions précédentes. "Viser plus haut est un objectif. Nous sommes là pour ça" affirmait une nouvelle fois Olivier Cusin, déterminé.

Dribbles, passes en arrière (comme en avant), accélérations, chocs, le rugby fauteuil propose du spectacle à tous niveaux. Rugbyrama et Midi Olympique souhaite bonne chance au groupe France pour la compétition !

La composition de l’équipe de France :

Adrien Chalmin (35 ans, Clermont, 3e participation aux Jeux)

Christophe Salegui (35 ans, Bordeaux, 2e)

Jonathan Hivernat (30 ans, Toulouse, 2e)

Cédric Nankin (37 ans, Paris, 2e)

Matthieu Thiriet (32ans, Toulouse, 1re)

Brice Maurel (33 ans, Montpellier, 1er)

Rodolphe Jarlan (32 ans, Toulouse, 2e)

Christophe Corompt (38 ans, Bourgoin-Jallieu, 3e)

Corentin Le Guen (27 ans, Nuits-Saint-Georges, 1re)

Sébastien Verdin (30 ans, Nuits-Saint-Georges, 1re)

Nicolas Valentim (27 ans, Clermont, 1re)

Jordan Ducret (25 ans, Carquefou, 1re)

Le staff :

Olivier Cusin (sélectionneur et manager), Bob Vanacker (assistant coach), Cédric Dubord (intendant), Adrien Corompt (mécanicien), Pasquale Gallo (kiné), Moustafa Raji, Bruno Poncelet (infirmiers)

Le programme :

France-Japon, mercredi 25 août (13h, heure française)

France-Australie, jeudi 26 août (10h30)

France-Danemark, vendredi 27 août (4h45).

Demi-finale et finale éventuelles les 28 et 29 août.