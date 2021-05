O'Connor, 30 ans (55 sélections), a remporté le Super rugby australien avec les Queensland Reds dont il est le capitaine. "Je pense véritablement que nous avons les entraîneurs et les joueurs pour replacer l'Australie au sommet et je veux en être, plus que tout", a expliqué le joueur. James O'Connor a retrouvé le maillot des Wallabies en 2019, après plusieurs interruptions de carrière internationale, une expérience en club en Europe et quelques incidents extra-sportifs.