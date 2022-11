Au Tottenham Hotspurs Stadium, ils étaient quatre français sur le XV de départ et sept sur la feuille de match. Chat, Lauret et Picquette devant et les Rochelais Hastoy et Thomas derrière ont débuté la rencontre. Pendant que sur le banc patientaient Gomes Sa, Colombe et Sazy. Dans une rencontre, comme souvent, garnie en points, ce sont les Barbarians qui l'ont emporté. Côté joueurs du Top 14, on retrouvait Mercer (auteur de deux essais refusés puis d'un essai validé), Tagitagivalu, Kerr-Barlow ou encore Leyds dans cette équipe internationale.