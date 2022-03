L'instance a également communiqué sur une "suspension complète et immédiate de la fédération russe de rugby de son statut de membre de World Rugby jusqu'à nouvel ordre." "World Rugby réitère sa condamnation de l'invasion agressive de l'Ukraine par la Russie et de la facilitation de cette action par le Bélarus", a justifié l'organisme international, ajoutant que "cette décision a été prise dans l'intérêt des valeurs de solidarité, d'intégrité et de respect du rugby" et que "World Rugby reste également en contact avec ses collègues de la Fédération ukrainienne et a promis son soutien total à la communauté du rugby dans le pays."

Notons que la sélection russe, bien que mal embarquée, était toujours en course afin de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde (2023). Les trois dernières rencontres qualificatives de la formation, contre les Pays-Bas, le Portugal (mars), et dernièrement contre la Géorgie, avaient été reportées.

World Rugby n'a pas indiqué si cette suspension annulait ou non toute chance de qualification au Mondial pour la Russie, qui avait déjà participé aux éditions 2011 et 2019. Aujourd'hui, une qualification semble néanmoins incertaine.