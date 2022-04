En voilà une règle qui risque de faire couler beaucoup d'encre. En effet, selon le média britannique The Telegraph, World Rugby pourrait modifier la règle du carton rouge. Si un joueur venait à écoper d'un carton rouge, ce dernier ne serait plus synonyme d'exclusion définitive. Dans ce cas, le joueur se verrait renvoyer de la pelouse pour "seulement" 20 minutes. Une règle loin d'être insolite, puisque c'est déjà le cas en Super Rugby, depuis le début de la saison. Mais pourquoi ce changement ?

Toujours dans les colonnes de The Telegraph, cette modification serait en partie due aux nombreuses décisions discutables prises pas certains arbitres ces derniers temps. Même si rien n'est officiel, cette nouvelle réforme transformerait en quelque sorte le carton rouge en "carton orange" et permettrait donc de ne plus "biaiser" les rencontres. Ainsi, si tous ces pourparlers venaient à être approuvés, World Rugby pourrait bien mettre en œuvre cette règle, dès la Coupe du monde 2023. Affaire à suivre...