Alors qu'il vient tout juste d'être sacré Oscar d'Or et Oscar Monde lors de la cérémonie des Oscars Midi Olympique 2021, Antoine Dupont est également nominé par World Rugby dans la catégorie Joueur de l'année à XV. il se battra pour cette récompense aux côtés des Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi, mais aussi du deuxième ligne anglais Maro Itoje. Faute de pandémie mondiale, l'édition 2020 n'avait pas recompensée de lauréat. S'il remporte ce trophée, Antoine Dupont pourrait être le troisième français après son manager Fabien Galthié en 2002 et le capitaine bleu Thierry Dussautoir en 2011.

Pour les féminines, deux Bleues sont nominées dans la catégorie Joueuse de l'anéee à XV. Caroline Boujard et Laure Sansus se battront face à leurs ennemis anglaises Aldcroft et Cleall. Les deux meilleures nations actuelles sur la planète du rugby féminin sont donc équitablement représentées.

Côté talent de l'année, ce sont trois ailiers et un demi d'ouverture qui sont nominés. Le redoutable Will Jordan qui fait des ravages dans les défenses de l'hémisphère Sud, le finisseur Andrew Kellaway qui s'est illustré notamment lors du dernier Rugby Championship ou encore le Gallois Louis Rees-Zammit qui avait notamment marqué 4 essais lors du dernier Tournoi des Six Nations. La pépite anglaise Marcus Smith est elle aussi nominée.

Tous les nominé(e)s par catégorie :

Joueur de Rugby à XV World Rugby de l'Année

Antoine Dupont (France)

Michael Hooper (Australie)

Maro Itoje (Angleterre/British and Irish Lions)

Samu Kerevi (Australie)

Joueuse de Rugby à XV World Rugby de l'Année

Zoe Aldcroft (Angleterre)

Caroline Boujard (France)

Poppy Cleall (Angleterre)

Laure Sansus (France)

Révélation World Rugby de l'Année

Will Jordan (Nouvelle-Zélande)

Andrew Kellaway (Australie)

Louis Rees-Zammit (Pays de Galles)

Marcus Smith (Angleterre)

Entraîneur World Rugby de l'Année

Allan Bunting/Cory Sweeney (équipe féminine de rugby à 7 de Nouvelle-Zélande)

Ian Foster (équipe masculine de Nouvelle-Zélande)

Simon Middleton (équipe féminine d'Angleterre)

Dave Rennie (équipe masculine d'Australie)

Joueur de Rugby à 7 World Rugby de l'Année

Napolioni Bolaca (Fidji)

Scott Curry (Nouvelle-Zélande)

Marcos Moneta (Argentine)

Jiuta Wainiqolo (Fidji)

Joueuse de Rugby à 7 World Rugby de l'Année

Anne-Cécile Ciofani (France)

Sarah Hirini (Nouvelle-Zélande)

Alowesi Nakoci (Fidji)

Reapi Ulunisau (Fidji)

Essai Masculin International Rugby Players de l'Année

Lukhanyo Am (Afrique du Sud A, contre les British and Irish Lions le 14 juillet)

Pierre-Louis Barassi (France, contre l'Australie le 17 juillet)

Luke Jacobson (Nouvelle-Zélande, contre l'Argentine le 12 septembre)

Damian Penaud (France, contre l'Écosse le 26 mars)

Essai Féminin International Rugby Players de l'Année