Selon le quotidien Sydney Morning Herald, les Wallabies envisagent de rappeler le joueur de 29 ans, dont la dernière sélection remonte à 2016, avant son départ en Angleterre pour le club des Saracens. Le 2e ligne de Toulouse Rory Arnold et le talonneur du Stade français Tolu Latu seraient également concernés. "Ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir prétendre à la sélection. Si l'occasion se présente à moi, je postulerai. Les matchs internationaux et ses ambiances me manquent", a déploré Skelton auprès de l'AFP.

Test match - Will Skelton (Australie) face à la France - Novembre 2016Icon Sport

Selon les règles fixées par la Fédération australienne, s'agissant des Australiens évoluant à l'étranger, seuls les joueurs avec plus de 60 sélections, ou ayant joué pendant sept ans dans le Super Rugby, le championnat des provinces de l'hémisphère Sud, peuvent être convoqués en sélection. Mais le sélectionneur des Wallabies, Dave Rennis, a déjà dérogé à cette règle lors du Rugby Championship, en convoquant les deux joueurs du club japonais des Suntory Sungoliath, Samu Kerevi et Sean McMahon, et le centre du RC Toulon Duncan Paia'aua.

L'Australie dispute samedi face à l'Argentine son dernier match dans cette édition 2021 du Rugby Championship. Avec trois victoires et deux défaites, elle se positionne à la 2e place, derrière les All Blacks, invaincus en cinq rencontres et déjà sacrés.