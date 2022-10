Le tank Skelton démarre sobrement sa saison. Suspendu jusqu’à la deuxième journée du Top 14, le colosse australien a enchaîné les trois dernières rencontres en tant que titulaire. S’il n’a pas encore activé son compteur d’essais mais compte bien rayonner dans cette saison pré-Coupe du monde. Après avoir retrouvé la sélection australienne l’année dernière, Will Skelton verrait d’un très bon œil l’arrivée de Tawera Kerr-Barlow chez les Wallabies. "Ce serait incroyable ! C’est un joueur de classe mondiale et on se ressemble un peu dans nos parcours. Il a quitté la Nouvelle-Zélande pour l’Europe ce qui l’a rendu inéligible pour les Blacks. Aujourd’hui qui sait, il peut y avoir des blessures et nous rejoindre et je suis persuadé qu’il s’intégrerait parfaitement au groupe".

En août dernier, le demi de mêlée rochelais avait fait valoir son souhait de porter le maillot vert et doré de l’Australie. Né de parents australiens, l’ancien All Black peut prétendre aux Wallabies depuis qu’il n’est plus éligibible à la sélection néo-zélandaise. "Je suis disponible pour jouer pour les Wallabies ! Je suis né là-bas j’ai beaucoup d’attaches dans ce pays et si le staff m’appelle j’irai sans hésiter". avait-il déclaré pour Rugbyrama. Une offre pour l’instant déclinée par Dave Rennie mais qui séduit Will Skelton…

"C’était rafraichissant" de retrouver les Wallabies

Grâce à l’abolition de la loi Giteau en 2021 (qui interdisait à un joueur australien d’un club étranger à moins de 50 sélections d’être éligible à l’Australie), le deuxième ligne rochelais a pu regoûter au plaisir des matchs internationaux en novembre dernier. "C’était tellement rafraîchissant de côtoyer un nouveau staff, des joueurs différents… Jouer pour son pays est le sommet émotionnel pour un rugbyman. Aujourd’hui c’est vraiment le genre d’expérience que je recherche" appréciait le tank des Maritimes.