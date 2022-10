En tout, neufs joueurs qui évoluent actuellement en championnat de France (Top 14 et Pro D2) ont été retenu avec les Samoas : Amosa (Bayonne), Alainuuese (Toulon), Paia'aua (Toulon), Lee (Clermont), Taufua (Lyon), Lam (Perpignan), Gray (Grenoble), Manu (Pau) et Seuteni (La Rochelle). Une équipe garnie à toutes les lignes par des joueurs de qualité et expérimenté du très haut-niveau. Les "Manu Samoa" prépareront la tournée de novembre avec ce groupe, tournée où elle affrontera l'Italie, la Géorgie et la Roumanie.

Pour rappel, les Samoa disputeront la coupe du monde dans la poule D. Ils y retrouveront l'Angleterre, le Japon, l'Argentine et le Chili.