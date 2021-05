Hier, en milieu de journée, à Waterloo, la Belgique jouait son avenir européen à domicile face au voisin néerlandais lors d'un barrage de maintien-accession. Las pour les supporters du Plat Pays, leurs joueurs se sont inclinés 23 à 21 avec notamment la pénalité de la gagne encaissée à la 77e minute, convertie par le joueur de Bourges, David Weersma, auteur de dix-huit des vingt-trois points de son équipe. Le reste (un essai) est l'œuvre du centre Bartje Wierenga, qui a intégré le centre de formation du Stade toulousain cette saison. Les Oranje évolueront la saison prochaine en Rugby Europe Trophy, le troisième niveau européen.

C'est une grosse déception pour la Belgique qui alignait une équipe composée essentiellement de joueurs évoluant en France (Jadot, Torfs, De Molder, De Clercq, Decubber, De Coninck, Piron, Van Bost, etc.) et qui s'est retrouvée à jouer ce barrage contrainte et forcée. En effet, les Belges n'avaient pu se rendre en Roumanie pour disputer un match décisif la saison dernière en raison de l'interdiction d'entrée sur le territoire délivrée par les autorités roumaines. Dans la foulée, Rugby Europe avait déclaré la Belgique forfait ; une décision qui l'a reléguée à la dernière place du Tournoi B 2020, l'obligeant à jouer un barrage face aux Pays-Bas, vainqueurs du Trophy 2020.

Une jolie performance pour les Néerlandais qui vont retrouver le Tournoi B des 6 Nations dix-neuf ans après. En juillet, ils ont rendez-vous avec le Portugal, la Russie et l'Espagne pour lancer leur campagne 2020 et peuvent toujours se prendre à rêver de Mondial 2023 en France, contrairement aux Belges.