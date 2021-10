Barrett et Tuipulotu seront notamment remplacés par le jeune Josh Lord, 20 ans, qui n'a pour l'instant disputé que cinq petits matchs avec les Waikato Chiefs. "Il est très athlétique et nous voyons cela comme une opportunité de faire grandir un jeune joueur plein d'avenir. Il a les qualités physiques pour, et c'est une chance de le faire participer à cette tournée et de commencer à travailler avec lui", a justifié Foster.

Autre nouvelle annoncée ce lundi : le grand retour de Sam Cane avec les Blacks pour préparer la tournée. En effet, le flanker de 29 ans n'avait plus joué depuis la fin du mois de mars dernier, en raison d'une blessure au pectoral. Notons enfin qu'Ardie Savea continue pour l'instant de mener les Blacks en tant que capitaine.

Les Néo-Zélandais, qui ont remporté samedi le Rugby Championship malgré leur défaite sur le fil face à l'Afrique du Sud (29-31), joueront contre les Etats-Unis à Washington le 23 octobre avant de s'envoler pour l'Europe où ils disputeront des tests-matches contre le Pays de Galles, l'Italie, l'Irlande et la France.