Passé par le Stade français et Béziers, le "Petit Général" va connaître sa première histoire en "Division de Honor". À 33 ans, il amènera son expérience pour pourquoi pas tenter d'offrir un troisième titre à son club andalou (après 1992 et 1994). "Heureux et fier d'annoncer que la saison prochaine je jouera pour Ciensas Enerside. Une nouvelle aventure en terre andalouse, olé." a écrit le demi de mêlée sur son compte Instagram.