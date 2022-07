"Il y a eu beaucoup de jugements formulés récemment. (Mais) quand le rugby néo-zélandais a-t-il fait pour la dernière fois son examen de conscience ?", s'est interrogé l'entraîneur des champions du monde 2015 à la radio irlandaise Today FM.

Après cette série de défaites historique face au XV du Trèfle, le directeur général du rugby néo-zélandais Mark Robinson avait qualifié la performance des All Blacks d'"inacceptable" et le sélectionneur avait été éreinté par la presse.

Mais si ses deux assistants, John Plumtree et Brad Mooar, ont été évincés, Ian Foster a été maintenu à son poste pour le Rugby Championship, le tournoi des grandes nations de l'hémisphère Sud, qui commence en août.

"Je ne les ai pas beaucoup vu protéger... Ian Foster (...) qui est un très bon entraîneur", a dit Hansen, à qui Foster avait succédé début 2020 après avoir été son adjoint.

"Il ne doit pas être satisfait de la manière dont les choses se sont passées, mais je ne pense pas que le problème soit uniquement interne à l'équipe. Le mal est plus important que ça", a encore affirmé Ian Hansen, qui fustige les dirigeants du rugby néo-zélandais qui "ont déballé leur linge sale en public, au lieu de le faire en famille".

"Je ne pense pas qu'ils fassent leur travail correctement", a lancé Hansen, avant de prendre aussi la défense de Sam Cane, maintenu dans ses fonctions de capitaine des All Blacks par Ian Foster bien qu'ayant été lui aussi secoué par la critique.

"Je me souviens qu'en 2007 Richie McCaw était le plus mauvais capitaine que l'on avait jamais eu. Et puis il est devenu le meilleur et le seul à avoir remporté deux Coupes du monde".

"Sam Cane a été souvent blessé mais nous savons que c'est un bon capitaine, nous devons lui faire confiance et le soutenir (...) C'est un très bon joueur, il reviendra", a estimé Steve Hansen.