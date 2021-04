En raison de la pandémie de coronavirus, les Springboks n'ont plus joué depuis novembre 2019 et leur victoire devant l'Angleterre en finale de la Coupe du monde au Japon. Ils doivent affronter les Lions britanniques et irlandais, les 24 et 31 juillet puis le 7 août en Afrique du Sud.

"Les joueurs locaux rencontreront les entraîneurs, le personnel médical et le reste de l'encadrement cette semaine et la semaine prochaine. Nous aurons des rendez-vous similaires pour nos joueurs évoluant en Europe et au Japon. Felix Jones (coach assistant) organisera des réunions au Royaume-Uni et en France et les joueurs qui jouent au Japon y participeront à distance (visioconférence)", a expliqué Rassie Erasmus, ancien sélectionneur devenu directeur du rugby au sein de la fédération sud-africaine, cité dans un communiqué.

Un petit tour chez les franchises

L'actuel sélectionneur Jacques Nienaber, nommé au poste en janvier 2020, et le reste du staff doivent d'abord se rendre "cette semaine" dans la province du Gauteng (nord) pour présenter leurs plans à "un petit groupe de joueurs" de la franchise des Bulls (basée à Pretoria), et de celle des Lions (Johannesbourg), selon le communiqué.

L'encadrement doit ensuite se rendre à Durban (est) "jeudi et vendredi" pour rencontrer une sélection de joueurs de la franchise des Sharks, avant de poursuivre la semaine prochaine les rencontres avec des joueurs des Stormers au Cap (sud-ouest), et des Cheetahs à Bloemfontein (centre). Deux réunions sont aussi programmées "dans les prochaines semaines" avec les joueurs évoluant dans des clubs du continent européen et au sein de franchises japonaises.

"Les joueurs auront beaucoup de détails logistiques, techniques et tactiques à assimiler. Ainsi, lorsque nous aurons terminé cette revue d'effectifs, ils sauront tous ce que l'on attend d'eux lors des prochains matches de clubs et de franchises et des camps d'entraînement qui précéderont la série de tests avec Lions", a expliqué Nienaber.