L'Irlande qui compte rester sur un sans-faute à domicile en allant chercher une douzième victoire consécutive et conserver sa place de première nation mondiale, va pouvoir compter sur le retour de son capitaine et ouvreur Johnny Sexton. La troisième ligne est reconduite avec Peter O’Mahony, Josh van der Flier et Caelan Doris. Pour le reste, du classique avec Tadhg Furlong, James Ryan, Garry Ringrose et Jamison Gibson Park.

La composition de l'Irlande :

Keenan, Hansen, Ringrose, Mccloskey, O'Brien, Sexton, Gibson-Park, Doris, Van der Flier, O'Mahony, Ryan, Beirne, Furlong, Sheehan, Porter

Remplaçants :

Herring, Healy, Bealham, Mccarthy, Conan, Casey, Crowley, Aki