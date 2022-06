Actuel joueur des London Irish, il rejoindra une province qu'il a connu entre 2008 et 2019, et avec qui il a gagné notamment quatre fois la coupe d'Europe. Sélectionné cinq fois avec les fameux Lions Britanniques et Irlandais, il apportera toute son expérience et sa technique aux Leinstermen, dès la saison prochaine. "Sur le terrain de rugby, Sean était pratiquement injouable et il a été un contributeur incroyable au Leinster, à l'Irlande et aux Lions, reconnaissait l'entraîneur en chef du Leinster, Leo Cullen. Nous espérons qu'il pourra transmettre une partie de sa vaste expérience et de sa mentalité de vainqueur à notre équipe actuelle."

Au Leinster, O'Brien remplacera donc Denis Leamy, qui quittera le club à la fin de la saison.