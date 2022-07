Vainqueur du Super Rugby avec les Crusaders à quatre reprises (2017, 2018, 2019, 2022), l'entraîneur de la province-néo-zélandaise a révélé ses ambitions internationales : "Je veux gagner une Coupe du monde mais je veux en gagner une avec deux nations différentes", a t-il confié dans l'émission "The Big Jim Show". "Je pense que cela doit être incroyable de remporter une Coupe du monde avec son pays et c'est ce que je veux faire, mais j'adorerais le faire avec une autre équipe", a ajouté Scott Robertson. Un message fort à l'heure où Ian Foster, entraîneur des All Blacks, est plus que jamais sous pression après une tournée estivale perdue à domicile face à l'Irlande.