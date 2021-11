Merci d'avoir suivi ce match sur Rugbyrama.fr !

FIN : Victoire des Barbarians français, 42 à 17, face aux Tonga.

80'+7 : On ira pas plus loin dans ce duel, fin du match.

80'+6 : La séquence des Baa-Baas après cette touche 30m sur la droite, et un jeu au pied pour la transversale vers Bonneval, devant les 22m à gauche. C'est finalement un ballon d'attaque perdu.

80'+5 : La pénalité permet de ramener le jeu dans le camp adverse, les deux équipes veulent faire durer le plaisir.

80'+5 : Les Tongiens pénalisés au sol, à 30m, pour un mauvais plaquage. Acébès, resté au sol, se relève.

80'+4 : Turnover, alors que l'on avait renversé vers Bonneval sur l'aile gauche.

80'+4 : Les Barbarians tapent en touche, et vont jouer aussi ce dernier coup.

80'+3 : Les Tonga à l'attaque sur le côté gauche, mais pénalisés suite au lancer de Ngauamo, au moment de mettre en place leur ballon porté.

80'+3 : On a le droit à un peu de rab', au jeu des pénalités, les Tongiens restent à l'offensive avec une pénaltouche à jouer.

80' : La dernière offensive des Tonga pour l'honneur.

79' : Ballon qui circule devant les 22m, avec des passe des Barbarians qui ont récupéré par Hervé le dégagement adverse. Le turnover intervient finalement, suite à la pression et à la montée défensive.

78' : Belle occupation du terrain des Barbarians, qui empêchent le dégagement adverse.

77' : Mêlée des Tonga, et bras cassé contre les Baa-Baas qui ont devancé les commandements.

76' : Ballon récupéré par les Barbarians ! En-avant finalement de Tchaptchet sur le renversement effectué, de la droite vers la gauche, sachant qu'il y avait un joli surnombre à exploiter sur les extérieurs.

76' : Cela manque d'un peu de justesse sur les transmissions, mais cela n'empêche ensuite pas le très bon jeu au pied de Bonneval, visant la profondeur sur la droite et trouvant une belle touche à moins de 15m.

75' : On est de retour à l'offensive du côté des Baa-Baas, avant une action menée sur le côté gauche.

74' : Les Tonga vont terminer ce match à 14. Mauvais geste sur la relance, Faleafa est sanctionné pour une charge avec l'épaule.

74' : Encore Hingano en premier attaquant après la touche, venant défier sur les 22m dans l'axe, mais encore un ballon tombé et la tentative de relance des Barbarians.

73' : La faute française au sol sur la médiane, qui permet aux Tonga de trouver une touche à l'entrée des 22m sur la gauche. Les Tongiens finissent bien ce duel.

72' : Belle ambiance au Matmut Stadium de Gerland qui a fait partir une "ola".

70' : Il y a du spectacle, et des essais ! Cela fait 6 essais à 2.

69' : C'est tansformé dans la foulée par Faiva. 42-17

69' : ESSAI DES TONGA, MAILETOA HINGANO ! Halo introduit cette mêlée, à 5m sur la gauche, et le cuir sort bien sur la droite pour la charge gagnante de Hingano sous les perches. 42-15

68' : Mêlée à 5m demandée par les Tonga.

68' : Les Tongiens enchainent dans les 22m, avec notamment la volonté de trouver Kata sur son aile droite. Les Barbarians à la faute, rappelés à l'ordre à leur tour.

67' : Nouvelle épreuve de force, le pack tongien prend cette fois le dessus et récupère une pénalité, jouée vite !

66' : Mêlée dans les 22m des Barbarians, Blanc est entré au post de n°9 et introduit.

65' : Que c'est brouillon... en-avant tongien après le lancer de Ngauamo.

64' : Pas mal d'indiscipline dans cette fin de duel, des deux côtés d'ailleurs. Les Baa-Baas ont été pénalisés au sol sur leur ligne des 10m, et cela débouche sur une pénaltouche des Tonga.

64' : Autre lancer de Ngauamo qui sert Lolohea, derrière l'alignement, puis la nouvelle perte de balle tongienne en attaque, qui voit les Baa-Baas chercher à contrer.

63' : La touche tongienne, propre, avec un porté ensuite et Halo qui anime désormais. Puis l'autre faute des Barbarians au sol, permettant aux Tongiens d'inverser la pression.

62' : Les Tonga sont devant leur en-but, cherchent à fixer et obtiennent une pénalité dans un ruck.

61' : ... et l'alignement tongien qui perd le ballon ! Sauf qu'Habel-Kuffner, qui avait récupéré derrière, fait en-avant au contact en voulant aplatir.

60' : Encore une offensive Baa-Baas ! Cette fois, un ballon rapidement envoyé sur l'aile gauche, et Laporte qui tente le jeu au pied à suivre vers Bonneval, sauf que cela sort en touche à 5m...

60' : Clairement, les Barbarians sont ultra-dominateurs et maitrisent cette rencontre.

59' : Ravouvou s'est fait mal sur l'essai, et quitte donc la pelouse...

58' : Depuis le coin droit, Belleau poursuit son sans-faute au pied et transforme. 42-10

57' : ENCORE UN ESSAI DES BARBARIANS, JOE RAVOUVOU POUR LE DOUBLÉ ! Sur la récupération et cette séquence offensive, le ballon expédié sur la droite avec des passes rapides de Lambey sous pression, d'Acébès et d'Hirigoyen pour servir l'ailier à 30m, qui déborde en bout de ligne et se faufile pour aplatir. 40-10

56' : Takulua dans l'avancée côté gauche, les Tongiens mettent du rythme après ce renvoi. Ils font face à une belle défense qui arrache le cuir, et qui voit Habel Kuffner s'échapper sur la gauche, venant dans la moitié de terrain adverse.

55' : La transformation depuis le bord de touche, à gauche, est assurée par Belleau. 35-10

54' : Les Tonga sont à nouveau à 15, retour de Kata.

53' : ENCORE UN ESSAI, MATHIEU HIRIGOYEN ! Sublime attaque par la gauche, Bonneval qui déborde depuis les 40m sur un service d'Acébès, dans le couloir des 5m, pour une remise vers son troisième ligne dans une séquence en surnombre sur les extérieurs. 33-10

53' : 11 266 personnes sont présentes au match, à Lyon.

52' : Les Baa-Baas repartent à l'offensive après le dégagement, Bonneval vient provoquer sur l'aile gauche. Mais la défense tongienne s'en sort, récupèrent et cherche aussi à relancer à la main. Fifita sert Maile en bout de ligne, qui met un pied en touche sur la médiane.

51' : PAS D'ESSAI POUR LES BARBARIANS ! Le cuir n'a pas été aplati par Ravouvou, renvoi depuis la ligne d'en-but.

51' : Le nouvel essai des Barbarians ! Arbitrage vidéo... Tout juste après la mêlée, le jeu est bien renversé sur la droite vers Ravouvou, par une passe au pied de Belleau depuis ses 30m. L'ailier, sur la médiane, tape à suivre et profite d'un bon rebond pour poursuivre sa course et venir aplatir dans le coin droit. Mais Ravouvou est-il parti avant le coup de pied, a-t-il bien aplati ?

50' : Le contre français derrière l'épreuve de force !

49' : Offensive tongienne derrière la mêlée, et un travail devant les 22m pour un autre en-avant au contact, de Fisi'ihoi.

48' : Relance ambitieuse des Barbarians derrière la mêlée, pour revenir juste avant la médiane. Et alors que la défense tongienne se replace, en-avant qui casse la séquence. Laporte avait bien été servi en bout de ligne, et bien repris aussi.

47' : En-avant des Tongiens à la réception du renvoi, et mêlée pour les Baa-Baas devant leur 22m.

46' : En bord de touche à droite, Belleau transforme. 28-10

45' : ESSAI DE JOE RAVOUVOU POUR LES BARBARIANS ! Renversement de la gauche vers la droite sur cette séquence, et cette longue passe de Belleau pour trouver Laporte, qui décale d'une autre passe son ailier qui finit dans le coin droit. 26-10

45' : Lancer de Maynadier à 5m, pris de Lambey en fond d'alignement et ballon porté. Un joueur se détache, il est pris sur la ligne et nouvel avantage en cours.

44' : D'autant qu'après cette pénalité expédiée en touche, les Barbarians insistent sur la gauche dans les 10 derniers mètres. Nouvelle pénalité des Tonga, et autre pénaltouche.

43' : Les Tongiens ont payé l'accumulation de fautes...

43' : Retour à une pénalité tongienne, Kata qui écope d'un carton jaune pour une faute dans un ruck.

42' : Belle avancée sur la gauche, avec Laporte au départ, puis Lambey, Acébès et Habel-Kuffner. Le jeu se poursuit, et les Baa-Baas rentrent dans les 22m adverses. Une fois dans l'axe, Bonneval trouve un intervalle et veut servir Falgoux après contact, mais il y a un en-avant.

41' : Falgoux a fait son retour après son carton jaune, les Barbarians sont à nouveau à 15.

41' : Le jeu reprend au Matmut Stadium de Gerland à Lyon.

40'+2 : MI-TEMPS. Les Barbarians mènent donc 21 à 10 face aux Tonga, 3 essais à 1.

40'+2 : Belleau transforme. 21-10

40'+1 : ESSAI DE MATHIEU ACEBES POUR LES BARBARIANS ! Coly, en sortie de ruck à moins de 10m dans l'axe, qui pousse au pied dans un petit intervalle. Son centre suit bien et se jette sur le ballon pour aplatir. 19-10

40' : Les Barbarians se rapprochent d'un nouvel essai !

40' : Lancer à 7m sur la droite, Maynadier qui trouve Lambey et le groupé-pénétrant mis en place. De l'avancée, et une autre charge pour mettre le danger sur la ligne !

39' : Maynadier trouve Lambey, et c'est un porté des Baa-Baas qui avance jusqu'à hauteur des 22m. La pénalité signalée pour une mauvaise défense sur le maul qui a été écroulé, les Tongiens sont rappelés à l'ordre. Le ballon est encore expédié en touche, on ne prend pas les points au pied !

38' : Cette fois une pénalité contre les Tonga sur la touche, et cela va permettre aux Barbarians de ramener l'action dans les 30m adverses, côté droit.

37' : Belle avancée de Kata dans l'axe après la mêlée tongienne, et le jeu ensuite renversé sur l'aile gauche où Fifita vient défier à son tour, pour une grosse percussion sur Laporte, mais un pied mis en touche par l'ailier des Tonga au niveau de la ligne des 10m.

36' : Finalement, il y avait un en-avant des Baa-Baas, donc on reprend part une mêlée tongienne. Notons que l'on voit un très actif Habel-Kuffner dans le combat, qui fait souvent avancer les siens.

35' : Bon jeu de passes des Barbarians sur toute la largeur, permettant de gagner une dizaine de mètres et de venir dans la moitié de terrain adverse, là où un plaqueur tongien est pénalisé pour ne pas avoir lâché assez vite.

34' : C'est un match plutôt plaisant entre deux équipes joueuses.

33' : Depuis le bord de touche à gauche, Faiva transforme. 14-10

31' : ESSAI DES TONGA, VAEA VAEA ! Alors que cela construisait sur toute la largeur, dans les 10 derniers mètres, le ballon bien écarté sur l'aile gauche par Faiva, là où se situait le surnombre, permettant au centre de filer seul dans l'en-but. 14-8

31' : Les Tongiens insistent !

31' : Du coup, mêlée à 5m, toujours sous les poteaux. Takulua introduit, Timani relève et le jeu part sur la gauche. Plusieurs temps de jeu dans ces derniers mètres, du jeu direct à une passe, très frontal.

30' : La faute de Falgoux, qui est sanctionnée d'un carton jaune. Encore une pénalité contre les Barbarians sur la pénalité jouée à la main par les Tongiens, 5m devant la ligne. L'équipe se retrouve à 14.

29' : Les Tongiens récupèrent la possession ! Et viennent surtout mettre la pression dans les derniers mètres. Des pick and go devant la ligne, et un cuir qui ne peut être aplati. Mais l'arbitre pénalise la défense, et on aura le droit à une pénalité jouée à la main.

28' : Une mêlée à 5m de l'en-but des Baa-Baas, introduite par Coly. Et c'est relevé par Habel-Kuffner.

27' : Le lancer à 7m sur la droite pour Maile, les Tongiens visent Timani dans les airs. Puis c'est un maul qui n'avance pas, et mêlée récupérée par les Barbarians.

26' : Une autre faute au sol, devant les 22m des Baa-Baas, avec un plaqueur qui ne lâche pas son adversaire, et les Tonga tapent en touche avec Faiva.

26' : Très belle action des Baa-Baas en tout cas, qui tentent et régalent.

25' : La transformation assurée par Belleau. 14-3

23' : ESSAI DE FELIX LAMBEY POUR LES BARBARIANS ! Encore une offensive sur la gauche d'abord, avec Maynadier ou encore Coly dans un petit espace le long de la ligne de touche. On rentre dans les 22m, le jeu est renversé et ce sont Ravouvou et Laporte qui portent le danger près de la ligne pour finalement le cuir aplati par un local de l'étape, Lambey, sur un temps de jeu suivant et en force ! 12-3

22' : Il est fait le choix des points par les Tonga, Faiva est à presque 40m sur la gauche. La pénalité passe entre les perches. 7-3

21' : Finalement la faute au sol, à 30m, avec une perte d'appuis du côté des Barbarians dans un ruck.

20' : Les Tonga ont quelques ballons d'attaque mais se heurtent à une belle défense.

19' : Un fond de touche trouvé par Maynadier à 30m, après donc cette pénalité expédiée dans le camp adverse. Et la même faute que la situation précédente, cette fois un soutien offensif des Baa-Baas qui est pénalisé.

18' : On est de retour sur la médiane, avec une offensive tongienne suite à un changement d'aile. Il y a une volonté de mettre de la vitesse et de vite aller sur les extérieurs. De l'avancée à 40m, et finalement un soutien offensif qui perd ses appuis et qui est pénalisé.

17' : Le dégagement des Tonga contré ! Mais le cuir revient dans les mains tongiennes dans leur en-but, et c''est un dégagement qui se fait en deux temps.

16' : Superbe action des Barbarians ! Avec un jeu renversé sur l'aile gauche, de l'avancée devant les 22m et un jeu au pied qui voit Coly et Laporte suivre le ballon sans que celui-ci ne soit aplati dans l'en-but, la défense tongienne avait suivi et pousse en ballon mort.

15' : Et finalement la pénalité contre les Tongiens dans un ruck sur les 22m des Barbarians qui renvoient le jeu dans la moitié de terrain adverse.

14' : ... mais attention aux Tongiens qui reviennent à l'offensive par leur côté droit, alors que les Baa-Baas font encore le boulot sur le plan défensif pour récupérer la possession et se dégager.

13' : La bonne défense française, qui récupère le ballon après ce lancer à 5m de Maile. Et qui repousse le danger...

12' : La mêlée sur le côté droit de l'attaque des Baa-Baas, juste avant la médiane. Belle poussée du pack adverse, récompensé d'une pénalité !

11' : Belle entrée en matière des Barbarians, qui n'ont pas pris les points au pied au profit du jeu, et récompensés d'un essai.

10' : Belleau transforme dans la foulée. 7-0

9' : ESSAI DES BARBARIANS, IOSEFA TEKORI ! Le lancer de Maynadier à 10m sur la droite, prise en fond d'alignement et le porté qui progresse derrière la ligne, tout en puissance. 5-0

8' : Cela fixe dans l'axe, dans les pas de Lambey, et finalement la défense tongienne à la faute en ne faisant pas l'effort de sortir assez vite d'un ruck. A 30m face aux perches, encore une fois les Baa-Baas tapent en touche.

7' : Nouveau lancer pour Maynadier, à 25m sur la gauche. Et la bonne déviation, pour voir ensuite Acébès attaquer la ligne. Le jeu part sur l'aile droite, et conservation des Baa-Baas.

6' : L'introduction pour Takulua, et le cuir bien sorti. Quelques temps de jeu devant l'en-but tongien, et finalement le dégagement au pied, en touche.

5' : Le ballon expédié en touche, et lancer pour Maynadier à 15m sur la gauche. C'est bien capté, et c'est un maul mis en place. L'avancée est au rendez-vous mais les Tonga s'en sortent. Ballon finalement rendu à la défense pour une autre mêlée.

4' : Du temps pour exécuter la mêlée, introduite par Coly. Le jeu orienté sur la gauche pour une relance, Bonneval tape à suivre en bout de ligne et le ballon renvoyé dans le camp adverse. Pénalité contre les Tonga, un plaqueur qui ne lâche pas son vis-à-vis.

2' : Suite à la première pénalité contre les Baa-Baas, les Tongiens trouvent une touche à l'entrée des 22m sur la gauche. Le lancer de Maile, et un ballon porté se met en place. Bonne défense, récompensée avec porteur tenu debout et coffré. Mêlée à suivre.

1' : COUP D'ENVOI ! Faiva engage pour les Tonga.

On a maintenant le droit au Sipi Tau, la traditionnelle danse tongienne.

Place aux hymnes !

Positif au Covid-19, le Racingman Henry Chavancy est forfait pour ce match et c'est le Lyonnais Alexandre Tchaptchet qui intègre le groupe.

L'arbitre de la rencontre est Géorgien, en la personne de Nika Amashukeli. Il sera assité de Ludovic Cayre, de Jonathan Dufort, alors qu'Eric Gauzins sera à la vidéo.

Le XV de départ des Tonga : Haisila – Fifita, Taumoepeau, Vaea, Kata – (o) Faiva, (m) Takulua – Timani, Kafatolu, Halaifonua – Funaki, Fifita – Tameifuna, Maile, Fisi’ihoi.

Le XV de départ des Barbarians : Laporte – Acébès, Combezou, Chavancy, Ravouvou – (o) Belleau, (m) Coly – Habel-Kuffner, Bachelier, Hirigoyen – Tekori, Lambey – Corato, Maynadier, Falgoux.

L'ouvreur du Rugby Club Toulonnais et titulaire avec les Barbarians, Anthony Belleau, s'est confié avant ce rendez-vous.

Le dernier succès des Barbarians remonte quant à lui au 15 juin 2018, lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande pour une victoire à Christchurch, face aux Crusaders, 42 à 26.

Il s’agit d’un petit évènement, car en raison de la pandémie de Covid-19, il fallait remonter au 10 novembre 2018 pour trouver trace du dernier match des Barbarians, déjà contre les Tonga. C’était à Bordeaux, et les Tongiens s’étaient imposés 49 à 38.

Plongez au coeur de la semaine des Barbarians !

Bonjour à toutes et bienvenue sur Rugbyrama.fr pour suivre, en direct commenté, ce match de gala entre les Barbarians Français et le XV du Tonga. Le coup d’envoi sera donné à 16 heures au Matmut Stadium de Gerland, à Lyon.