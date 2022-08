Et une tuile de plus pour les All Blacks. Leur centre Jack Goodhue, qui compte 18 sélections, va subir une petite opération chirurgicale au niveau du genou (un nettoyage) qui devrait l’empêcher de prendre part au reste de la compétition. Pour être tout à fait franc, on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’une grosse tuile pour les Blacks, puisque le centre des Crusaders n’a pas encore porté la tunique noire cette année. C’est cette légère blessure qui l’a empêché de s’envoler avec le groupe pour l’Afrique du Sud. Et pendant que ses camarades ont bataillé contre les champions du monde en titre, le centre des Crusaders a fait son retour à la compétition en championnat des provinces néo-zélandaises, avec sa formation du Northland qui affrontait Wellington. " Il avait une petite douleur, et il a passé des examens complémentaires qui ont indiqué qu’il avait besoin de se faire nettoyer le genou ", a indiqué son sélectionneur Ian Foster. On ignore encore la durée de son indisponibilité, mais il est peu probable que le fameux centre à la coupe mulet soit opérationnel avant la fin.

Heureusement, les All Blacks ne manquent pas d’options au centre. Ils ont démarré la compétition avec David Havili et Rieko Ioane et peuvent aussi compter sur les qualités de Quinn Tupaea et Roger Tuisava-Sheck.

Retallick en reprise, Tuipulotu ménagé

D’autres cadres vont manquer à l’appel ce week-end. A commencer par le deuxième ligne Brodie Retallick, qui s’était fracturé le plancher orbital face à l’Irlande le 16 juillet dernier, à l’occasion du troisième et dernier test. Seulement, il semblerait que la convalescence du colosse des Chiefs soit allée plus vite que prévu et que ce dernier devrait reprendre la compétition dès ce week-end, avec sa formation de Hawkes Bay. Le sélectionneur Ian Foster a indiqué que son état physique sera évalué après cette rencontre, et qu’il pourrait réintégrer le groupe la semaine suivante.

Voilà qui donnerait un peu plus de profondeur au poste, où Scott Barrett (en grande forme), Sam Whitelock et Tupou Vaa’i ont jusqu’alors tenu la baraque. En revanche, Patrick Tuipulotu n'a pas rejoint le groupe réuni à Christchurch: touché aux cervicales à l'entraînement durant la deuxième semaine en Afrique du Sud, le géant des Blues est resté à Auckland pour se soigner.

D’autres joueurs vont reprendre ce week-end en NPC, et leur retours vont être scrutés : il s’agit des piliers Nepo Laulala et Ofa Tu’ungafasi. Le premier souffrait du genou, et le second des cervicales. Ils vont jouer respectivement avec les Counties Manukau et le Northland ce week-end. Si leurs retours s’avèrent concluants, ils rejoindront les Blacks avec la mission de stabiliser la mêlée, mise en difficulté en Afrique du Sud, notamment pendant le premier match.