L'image en avait indigné plus d'un. Celle du troisième ligne australien Darcy Swain qui plonge volontairement sur le genou gauche de Quinn Tupaea dans un ruck, lors d'un match du Rugby Championship entre les All Blacks et l'Australie. Si Swain a été sanctionné pour ce geste intentionnel, Tupaea est lui blessé pour neuf mois, et entame une terrible course contre-la-montre, pour revenir dans le groupe néo-zélandais avant la Coupe du monde 2023. "J'adorerais revenir dans les neuf mois", espérait le centre, lors d'un entretien accordé au Newstalk ZB. Pour la première fois, il est revenu sur cette horrible blessure et a raconté son ressenti.

"Nous avons fait une assez bonne percée depuis nos 22, je crois que c'était Caleb Clarke. Ensuite, je suis allé nettoyer le ruck et je me suis fait déblayer. Je me suis levé puis je suis allé au grattage. Je pensais avoir gagné une pénalité, j'ai entendu le coup de sifflet puis j'ai juste senti une force frapper mon genou sur le côté. J'ai déjà rompu mon MCL (ligament latéral), donc je savais en quelque sorte ce que ça faisait. J'ai tout de suite su. En fait, ça faisait un peu mal et quand je me suis levé pour le tester moi-même, mon genou s'est en quelque sorte effondré vers l'intérieur. C'est ce qui s'était passé la première fois que je l'ai fait, alors j'ai pensé que c'était le MCL." Malheureusement pour Tupaea, il souffre aussi de dommages sur son ligament croisé antérieur qui nécessite une opération. Il est opéré ce vendredi et sera absent neuf mois donc.

"Je commençais à me sentir beaucoup plus à l'aise dans l'équipe, j'ai joué sept des huit matchs et c'était génial de se sentir impliqué chaque semaine et même sortir du banc était cool... Cette blessure arrive à un moment difficile", avouait-il. Désormais, le centre va porter une attelle pendant six semaines avant d'entamer sa rééducation. Avec en vue, l'objectif Coupe du monde 2023. Mais Tupaea le sait : "Ça va être un énorme défi pour moi."