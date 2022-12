La vidéo, tournée en 2018 par la BBC à des fins promotionnelles et à quelques mois de la Coupe du monde de foot en Russie, ressort ces dernières heures comme un clin d'œil sur les réseaux sociaux. Elle fait bien sûr référence au pénalty raté samedi soir par Harry Kane face aux Bleus du foot, lors du quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. Sur cette vidéo, on peut voir Kane, le buteur de l'équipe de football de l'Angleterre et Jonny Wilkinson, l'ouvreur de légende du XV de la Rose, champion du monde en 2003. Le premier s'entraîne à frapper au but, quand le second intervient. "Tu as tout faux. Laisse-moi, je vais te monter."

Wilkinson se saisit alors du ballon rond et le positionne sur un tee de rugby, avant de prendre sa posture identitaire, mains jointes, sur un fond musical de "Swing low, sweet chariot". Wilkinson frappe alors la balle bien au-dessus de la barre transversale, façon rugby. "Tu vois, c'est comme ça que j'ai gagné la Coupe du monde avec l'Angleterre!" Et Harry Kane de l'imiter, dans la foulée, en expédiant le ballon au-dessus.

Cette histoire s'est finalement répétée, ce samedi 10 décembre. Kane a expédié son second pénalty au-dessus des buts gardés par Hugo Lloris. Au grand dam du buteur et des Three Lions, l'équipe de foot d'Angleterre. Au grand bonheur des Giroud, Griezmann et Mbappe.