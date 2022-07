Le vainqueur de ce match, dit "Asie/Pacifique 1", sera versé dans la poule B de la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre), aux côtés des champions en titre sud-africains, de l'Irlande, de l'Ecosse et de la Roumanie.

Le perdant aura encore une chance de se qualifier puisqu'il participera à un tournoi de repêchage en novembre réunissant trois autres équipes: le Portugal, ainsi que les finalistes du barrage "Amériques 2" (Chili ou Etats-Unis) et de la Coupe d'Afrique des Nations (Namibie ou Kenya). Le gagnant de ce repêchage fera partie de la poule C aux côtés du pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie.