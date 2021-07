L'ex-joueur de Toulon né en Nouvelle-Zélande a déjà porté 70 fois les couleurs de l'Australie. À 33 ans, il a rejoint lundi les Wallabies après avoir été rappelé par le sélectionneur Dave Rennie dans la perspective du premier match de la Bledisloe Cup contre les All Blacks. Rennie a rappelé Cooper plusieurs heures après avoir annoncé sa liste, pour palier la blessure de James O'Connor qui ne pourra être du voyage en Nouvelle-Zélande.

Les demis d'ouverture Will Harrison et Ben Donaldson, qui vivent en Nouvelle-Galles du Sud en proie à un regain épidémique, ne pouvaient en raison des mesures de restrictions sanitaires arriver en Nouvelle-Galles du Sud dans les temps pour la rencontre prévue le 7 août. Cooper a révélé il y a deux semaines qu'il s'était vu refuser quatre fois la nationalité australienne, alors même qu'il a joué pour les Wallabies de 2008 à 2017.

Il avait posté sur Twitter une photo de la lettre de refus de l'administration australienne. "Ce moment gênant où le gouvernement australien vous refuse la citoyenneté (encore). Porter le maillot vert et or 70 fois n'est apparemment pas suffisant de nos jours", avait écrit Cooper. Les Wallabies sont actuellement dans l'Etat du Queensland, où ils se préparent à partir pour la Nouvelle-Zélande dans les prochains jours. Ils n'ont cependant pas encore reçu les autorisations officielles.

Wellington vient de suspendre la "bulle" créée avec l'Australie et au sein de laquelle les habitants des deux pays pouvaient circuler librement sans avoir de quarantaine à faire. Une décision justifiée par la flambée de cas du variant Delta, en Nouvelle-Galles du Sud notamment. Dave Rennie a dit s'attendre à ce que ses joueurs obtiennent le feu vert nécessaire pour voyager s'ils continuent de rendre des tests négatifs.

Les trois matches de la Blediscoe Cup sont censés se dérouler alternativement en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais Dave Rennie s'attend à ce que le calendrier soit modifié pour réduire les allées et venues entre les deux pays. "Rien n'est confirmé (...). Pour l'instant, nous sommes prêts à jouer les 7 et 14 en Nouvelle-Zélande avant d'aller le 21 à Perth, si c'est mieux", a-t-il dit.

Quade Cooper, qui a disputé les Coupes du monde 2011 et 2015 avec l'Australie ou remporté le Tri-Nations 2011 puis le Rugby Championship en 2015, est sans club depuis la fin de son contrat avec les Japonais de Kintetsu Liners. Il avait déjà raté les JO-2016 à Rio, en raison d'un problème de passeport. Cooper est né en Nouvelle-Zélande mais il a émigré en Australie quand il avait 13 ans, en 2001.