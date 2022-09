L'équipe irlandaise "Émergente" partira à la fin du mois à Bloemfontein (Afrique du Sud) pour une tournée où ils y affronteront les équipes de Currie Cup des Griquas, les Pumas et les Cheetahs. Parmi ces 35 joueurs convoqués, l'ailier de l'Ulster Rob Baloucoune, Max Deegan ou encore Ciaran Frawley. Huit joueurs de l'équipe détententrice du dernier Six Nations u20 sont aussi convoqués.

Mais, plus surprenant, un Français fera lui aussi le voyage. En effet, le centre Antoine Frisch (26 ans), ex-Rouennais (Pro D2) est lui aussi appelé. Sa grand-mère maternelle étant Irlandaise (Dublinoise), il peut légitimement être convoqué. Passé par Bristol et le Premiership après son aventure française, il a été transféré du côté du Munster en United Rugby Championship. Avec les Bears, il avait disputé 13 rencontres pour 2 essais inscrits.

Une surprise qui l'est d'autant plus que le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié annonçait le surveiller le 9 juin dernier dans les colonnes du Midi Olympique. "On regrette qu'il se soit blessé à l'épaule car nous suivons de près son parcours" déclarait le manager tricolore. S'il venait à connaître sa première sélection avec l'Irlande A, il se pourrait donc que les choses se compliquent avec le XV de France.