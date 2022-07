Owen Farrell continue d'écrire sa légende. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, le demi d'ouverture ou centre anglais est un des meilleurs joueur du monde depuis plusieurs saisons. International depuis 2012, il a dépassé la barre des mille points en sélection le 27 février 2021. Et bien ce samedi, le joueur des Saracens s'est installé sur le podium des meilleurs réalisateurs du rugby international. Grâce à ses vingt points inscrits, il a fait grimper son total de points à 1103. Une performance à Brisbane qui lui a permis de laisser derrière lui Ronan O'Gara (1083) et Neil Jenkins (1090). Le tout en cent trois sélections avec le XV de la Rose.

L'objectif pour Owen Farrell est désormais de s'installer sur la plus haute marche du podium. Devant lui, deux joueurs auteurs d'une plutôt bonne carrière... On parle ici de Jonny Wilinson et Dan Carter. Le premier, a inscrit la bagatelle de 1246 points avec la sélection anglaise, le second 1598 avec les All Blacks. Sachant qu'il n'est âgé "que" de 30 ans, on peut tout de même penser qu'Owen Farrell ne sera pas très loin de dépasser le double champion du Monde avant la fin de carrière s'il continue d'évoluer au plus haut niveau. Histoire de complètement s'installer parmi les légendes de ce jeu...