Ce vendredi soir, ils seront tous deux alignés dans la ligne de trois-quarts des Barbarians français face aux Etats-Unis, à Houston. Nans Ducuing titulaire à l’arrière, Jean-Baptiste Dubié au centre. Forcément un rendez-vous singulier pour eux dont la proximité et la complicité sont tout sauf un secret. "Quand on a eu des discussions sérieuses ensemble, car ça nous arrive de temps en temps, on se disait que ce serait bien de faire les Baa-Baas tous les deux, de chanter la Marseillaise avec ce maillot côte à côte, raconte Dubié. Pour nos familles, nos histoires respectives… On vient un peu de loin tous les deux, avec des itinéraires particuliers. On arrive de Pro D2, et nous avons grandi avec des valeurs du rugby qui sont très proches de l’esprit Barbarians. Quand on voit ceux qui sont passés par là… Des mecs comme Denis Charvet, Laurent Pardo, "La Guille" (Philippe Guillard), ils ont marqué le rugby qu’on aime. Ce sera un beau moment, un magnifique match à vivre ensemble."

International - Les Barbarians français (Patrick Derewiany)Midi Olympique

Ce que lui a déjà connu en 2017. "Boulou (surnom de Dubié, N.D.L.R.) était parti en Afrique du Sud et m’en avait parlé, explique Ducuing. Il me l’avait très bien vendu. J’en rêvais dans ma carrière, et ce n’est pas une blague. Pour moi, c’est un dépucelage. On se régale à découvrir des très bons mecs de divers horizons. On arrive à créer des liens en peu de temps. Ce fameux mythe des Baa-Baas, cette magie, elle opère bien en-dehors du terrain. Maintenant, on en reparle ce vendredi soir !"

"On avait pensé à France 2023 mais..."

Depuis le départ de Paris, les deux Bordelais sont ravis de vivre cette aventure. Sans jamais, évidemment, perdre leur sens de l’humour contagieux. "Depuis lundi, nous sommes debout sur l’accélérateur", prévient Ducuing. Et Dubié de reprendre : "On s’était dit : "Qu’est-ce qu’on peut se fixer comme objectif commun de fin de carrière ?" Il nous reste un peu de temps mais quand même… On avait pensé à France 2023 mais on a plus de chances de le faire à la buvette avec un micro et une caméra (rires). Mais sait-on jamais, il peut y avoir une hécatombe et, si cent joueurs tombent, on sera là !"

International - Jean-Baptiste Dubié à l'entraînement avec les Barbarians français (Patrick Derewiany)Midi Olympique

Arrivés tous deux à l’UBB en 2015, ces deux-là se sont bien trouvés. Depuis sept ans, au-delà de leurs qualités sur le terrain, ils divertissent leurs partenaires et même l’ensemble du rugby français en-dehors par leurs facéties régulièrement postées sur les réseaux sociaux. "On ne se force pas, c’est notre personnalité et, si on peut apporter un petit grain de folie à cette tournée même s’il n’en manque pas aux Baa-Baas, on le fait avec grand plaisir", note Ducuing. Et son pote d’ajouter : "Il ne faut pas oublier qu’on s’entraîne comme des ânes pendant onze mois, que cette fin de saison a été brutale en club. Se retrouver là, ce sont des beaux instants à vivre."

"Notre chambre, c’est un magasin de farce et attrape"

Au Texas, le duo est fidèle à lui-même : drôle, léger et agréable. Ces deux-là ne se prennent pas au sérieux, et savent surtout l’être quand la situation le réclame. Mais, logiquement, ils font partie des animateurs du groupe. "On mise beaucoup sur la cohésion", rigole Ducuing. En experts du déguisement, ils sont les fournisseurs officiels. Voilà pourquoi leurs valises recèlent de trésors. "On s’appelait et on s’envoyait des vidéos deux ou trois jours avant de partir, parce qu’on la fait toujours au dernier moment, souffle l’arrière. En préparant la mienne, j’étais déjà fendu tout seul. Je me disais : "C’est la valise la plus improbable pour aller jouer un match de rugby international." On a pris le strict minimum pour vivre. Après, c’était perruques, objets, etc. Les trois-quarts de la valise ne ressemblent pas à grand-chose. Notre chambre, c’est un magasin de farce et attrape. Tout le monde vient s’équiper."

International - Les Barbarians français (Patrick Derewiany)Midi Olympique

Mais comme en club, malgré les fous rires qui égayent leur semaine, les deux Girondins restent de sacrés compétiteurs et donnent rendez-vous.. "Il y a un match à jouer et j’espère qu’on fera bonne figure en allant chercher une victoire", clame Ducuing. Dubié ajoute : "Jouer avec ce maillot, avec celui-ci (il montre Ducuing, N.D.L.R.) avec Loulou Picamoles ou François Trinh-Duc qui sont des très grands du rugby français et mondial, c’est un vrai honneur." Un honneur dont ils chercheront à être dignes, avant de rebasculer dans la "déconne"... L’esprit et le jeu.