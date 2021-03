Medi'Sept, tournoi à 7 mis en place par la fédération ivoirienne, commence ce week-end à Koumassi

La 1ère étape du Medi'sept se tiendra à l'Agora de Koumassi le samedi 27 mars 2021 et débutera par un tournoi de rugby à 7 pour les enfants de 8 a 10 ans. Les garcons et filles des 14 écoles participantes auront été préalablement initiés à la pratique de la balle ovale via leurs professeurs d'EPS. Concernant le volet médical, des médecins dépêchés par le Ministère de la Santé feront de la prévention et de l'évaluation des facteurs de risque (les personnes à risque seront orientées vers des centres de soins partenaires). Des flyers seront distribués pour sensibiliser sur l'hygiène et prévenir les maladies non transmissibles.

Pour assurer le spectacle et les festivités, des animations musicales, des concours de danse, des stands et ateliers ludiques autour du ballon rythmeront la journée et amuseront petits et grands ! Avant de conclure la journée par la remise des trophées et une grande fête digne des plus belles 3eme mi-temps !

