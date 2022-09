Richie McCaw est un homme loyal. À son club, les Canterbury Crusaders, qu’il n’a jamais quitté, et à son pays qu’il sert à nouveau sept ans après sa retraite. Aujourd’hui directeur de la branche commerciale des All Blacks, Richie McCaw a notamment la mission de porter la voix des joueurs auprès de la NZRU. Dans un contexte brûlant, marqué par quatre défaites en 2022 et une cinquième place au classement World Rugby, les All Blacks ne font plus peur. Mais cela n’empêche pas Richie McCaw de soutenir Ian Foster et Sam Cane, sélectionneur et capitaine de la Nouvelle-Zélande.

"Je fais énormément confiance à Ian Foster et Sam Cane. Les résultats sont ce qu’ils sont aujourd’hui mais nous sommes à un an de la Coupe du monde et il reste du temps. Évidemment, je souhaite voir les All Blacks gagner chaque match mais ce n’est pas le cas. J’espère qu’ils apprennent et tirent les leçons de leurs défaites. Je me rappelle aussi qu’en 2009, nous avions perdu trois tests et que nous avions quand même remporté la Coupe du monde deux ans plus tard" a déclaré l’ancien capitaine des Blacks pour Midi Olympique.

"En 2010, il y avait aussi des questions à propos de l’entraîneur et des joueurs et nous avons finalement gagné ensuite"

Doté d’une expérience inégalée dans le rugby néo-zélandais, l’emblématique numéro 7 des Kiwis se rappelle que les Blacks n’ont pas toujours régner sur le monde du rugby. Avant 2022, la Nouvelle-Zélande avait déjà navigué en eaux troubles entre 2009 et 2010. Une période à laquelle McCaw se réfère pour espérer faire renaître le monstre noir. "Il y aura plusieurs favoris, mais je n’ai aucun doute sur le fait que nous ayons une équipe calibrée pour gagner le prochain Mondial. Il reste beaucoup de temps…En 2010, il y avait aussi des questions à propos de l’entraîneur et des joueurs et nous avons finalement gagné ensuite. Les choses peuvent très vite tourner".