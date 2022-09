On n'a pas fini d'entendre parler du coup de pied trop tardif de Bernard Foley... Car l'essai des Blacks qui a suivi a non seulement valu leur victoire à Melbourne (39-37), mais il a aussi provoqué la chute de l'Australie au classement World Rugby. Ce lundi, on découvre que les Wallabies sont tombés à une historique 9e place. Ca n'était jamais arrivé. Les hommes du sélectionneur Dave Rennie, qui enregistre un taux de victoire de 39%, pointaient au 8e rang après leur défaite contre l'Afrique du Sud à Sydney.

Il y a seulement six ans, les Australiens étaient deuxièmes de ce classement. Ce jour, c'est l'Irlande qui le domine. La France et l'Afrique du Sud complètent le podium.